Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Erdoğan, gündemdeki fon soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"İLGİLİ KURULLARIMIZ YOĞUN BİR TEMPODA ÇALIŞIYOR"

Fon meselesine ilişkin daha önce partisinin grup toplantısında kapsamlı değerlendirmelerde bulunduğunu hatırlatan Erdoğan, çalışmaların ilgili kurumlar tarafından sürdürüldüğünü belirtti.

Erdoğan, "Fon meselesiyle ilgili gerekli açıklamaları grup toplantımızda kapsamlı bir şekilde yapmıştık. Ekonomi kurmaylarımız, Adalet Bakanlığımız ve ilgili kurullarımız yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdürüyorlar. Atılan adımları ve alınan kararları kamuoyumuzla paylaşıyorlar" ifadelerini kullandı.

"BİR AN ÖNCE ÇÖZÜLMESİNİ İSTİYORUZ"

Soruşturmaya ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurgulayan Erdoğan, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Biz de bütün bu adımları yakından takip ediyor, açıkladığımız yol haritası doğrultusunda bu meselenin bir an önce çözülmesini istiyoruz."