Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Eyüpsultan Belediyesi'ni Ziyaret Etti
50 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Eyüpsultan Belediyesi'ni ziyaret ettiİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eyüpsultan Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından Eyüpsultan Belediyesi'ni ziyaret etti.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:45 Kaynak: İHA
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