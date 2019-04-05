Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Eyüpsultan Belediyesi'ni Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Eyüpsultan Belediyesi'ni Ziyaret Etti

50 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Eyüpsultan Belediyesi'ni ziyaret ettiİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eyüpsultan Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından Eyüpsultan Belediyesi'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Eyüpsultan Belediyesi'ni Ziyaret Etti, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Eyüpsultan Belediyesi'ni ziyaret etti

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eyüpsultan Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından Eyüpsultan Belediyesi'ni ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eyüpsultan Camii'nde cuma namazını kıldı. Ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erdoğan, AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş ile birlikte Eyüpsultan Belediye Binası'na gitti. Erdoğan, belediye binasında yaklaşık 1 buçuk saat kaldı. Ziyaret çıkışında vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi göstererek fotoğraf çekilebilmek için birbiriyle yarıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:45 Kaynak: İHA

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