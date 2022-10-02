Emine Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı'nın eşi Zelenska'yı İstanbul'da misafir etti - Son Dakika
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Emine Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı'nın eşi Zelenska'yı İstanbul'da misafir etti

02.10.2022 17:56

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in eşi Olena Zelenska'yı İstanbul'da misafir etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in eşi Olena Zelenska'yı İstanbul'da ağırlamasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"UKRAYNA HALKININ YARALARINI EL BİRLİĞİ İLE SARACAĞIZ"

Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: "Savaş mağduru kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere Ukrayna halkının yaralarını el birliği ile saracağımıza inanıyorum." ifadelerine yer verdi.

"SIFIR ATIK İYİ NİYET BEYANIMIZI İMZALADI"

Türkiye'nin sürecin başında da olduğu gibi barışın tesisi için diplomatik mücadelesini her alanda sürdüreceğini vurgulayan Erdoğan, "Bu vesileyle Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'na da imza atarak küresel çağrımıza destek verdiği için Bayan Zelenska'ya teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Emine Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı'nın eşi Zelenska'yı İstanbul'da ağırladı
Emine Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı'nın eşi Zelenska'yı İstanbul'da ağırladı
Emine Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı'nın eşi Zelenska'yı İstanbul'da ağırladı
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Kaynak: AA

Emine Erdoğan, İstanbul, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emine Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı'nın eşi Zelenska'yı İstanbul'da misafir etti - Son Dakika

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