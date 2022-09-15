Sümeyye Erdoğan, KADEM'in pikniğinde kamuflaj giyip paintball oynadı - Son Dakika
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Sümeyye Erdoğan, KADEM'in pikniğinde kamuflaj giyip paintball oynadı

15.09.2022 11:07

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı SİHA'ların mimarı Selçuk Bayraktar'ın eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar, KADEM'in düzenlediği piknikte kamuflaj giyerek paintball oynadı. Maçı 3-0 kazanan takımda yer alan Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "Adrenalin iyi geldi diyebilirim" açıklamasında bulundu.

Hafta sonu Mütevelli Heyet Başkanlığını yaptığı KADEM'in pikniğine katılan Sümeyye Erdoğan Bayraktar, burada paintball oynadı.

3-0 KAZANDILAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı, SİHA'ların mimarı Selçuk Bayraktar'ın eşi Sümeyye Erdoğan'ın kamuflaj giyip oyun oynadığı anlara ait görüntüler de sosyal medyada paylaşıldı. İki takım yaklaşık 1 saat boyunca müsabaka yaptı. Oyunu, Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın takımı isabetli atışlarıyla 3-0 kazandı.

Sümeyye Erdoğan kamuflaj giyip paintball oynadı, performansına övgüler yağdı

"ADRENALİN İYİ GELDİ"

Etkinlikle ilgili Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "KADEM ailesi olarak tüm profesyonel ekibimiz ve aileleriyle birlikte bir piknik düzenlenmiştik. Bizim ekibin yaş ortalaması epey genç. Enerji yüksek. Paintball oynamaya beni de çağırdı arkadaşlar, hayır diyemezdim tabii. Adrenalin iyi geldi diyebilirim. Normalde çalışma tempomuz yoğun, uzun zamandır ilk defa arkadaşlarla iş dışında keyifli bir paylaşım yapmış olduk. Bu da ekip ruhumuza iyi geldi" dedi.

Sümeyye Erdoğan kamuflaj giyip paintball oynadı, performansına övgüler yağdı

SOSYAL MEDYADA OLDUKÇA BEĞENİLDİ

'Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın oyun oynadığı anlar sosyal medyada da ilgiyle karşılandı. Onlarca kullanıcı videoya ilişkin onlarca yorum yaptı.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

Sümeyye Erdoğan kamuflaj giyip paintball oynadı, performansına övgüler yağdı
Sümeyye Erdoğan kamuflaj giyip paintball oynadı, performansına övgüler yağdı
Sümeyye Erdoğan kamuflaj giyip paintball oynadı, performansına övgüler yağdı
Sümeyye Erdoğan kamuflaj giyip paintball oynadı, performansına övgüler yağdı
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Selçuk Bayraktar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sümeyye Erdoğan, KADEM'in pikniğinde kamuflaj giyip paintball oynadı - Son Dakika


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