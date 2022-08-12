CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: KİTAP SAYISINI KISA SÜREDE 3 KAT ARTTIRARAK 70 MİLYONA ÇIKARDIK (1)

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan "Kısa sürede 57 binin üzerinde okulumuzu kütüphaneye kavuşturduk. Okullarımızdaki kütüphanelerde bulunan kitap sayısını da kısa sürede 3 kat arttırarak 70 milyona çıkardık. İnşallah yıl sonuna kadar bunu 100 milyona tamamlayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da bulunan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi Açılış Töreni'ne katıldı. Açılış töreninde konuşan Erdoğan, "Bünyesindeki 1 milyon cilt basılı kitabı ve aynı anda 3 bin kişiye hizmet verecek fiziki büyüklüğü ile ülkemizin en büyük üniversite kütüphanesini açıyoruz. Biliyorsunuz halihazırda ülkemizin en büyük kütüphanesi Ankara'daki Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde yer alan hedef 5 milyon ciltlik kitap kapasitesine sahip olan millet kütüphanesidir. Burasının da millet kütüphanesi gibi haftanın her günü 24 saat açık olacağını, kullanıcılara her türlü imkanın sağlanacağını, ikramların yapılacağını öğrenmekten memnuniyet duyduk. İstanbul'da Rami Kışlasını, inşallah bu yıl sonuna kadar o da bitiyor. Çok daha büyük bir kütüphaneye dönüştürmek için çalışıyoruz. Büyükşehir il ve ilçe belediyelerimizin hizmete sunduğu millet kütüphaneleri de kendi muhitlerinde önemli bir ihtiyacı karşılıyor. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı tüm okullarda kütüphaneler kurulmasını sağladık böylece kısa sürede 57 binin üzerinde okulumuzu kütüphaneye kavuşturduk. Okullarımızdaki kütüphanelerde bulunan kitap sayısını da kısa sürede 3 kat arttırarak 70 milyona çıkardık. İnşallah yıl sonuna kadar bunu 100 milyona tamamlayacağız" diye konuştu.

- İstanbul