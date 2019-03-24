Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mansur Yavaş Vergi Kaçakçısı, Neresinden Tutarsanız Elinizde...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mansur Yavaş Vergi Kaçakçısı, Neresinden Tutarsanız Elinizde...

55 dakika önce

IHAAW204524-SIY/24-03-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mansur Yavaş vergi kaçakçısı, neresinden tutarsanız elinizde kalıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
IHAAW204524-SIY/24-03-2019

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mansur Yavaş vergi kaçakçısı, neresinden tutarsanız elinizde kalıyor. Böyle bir insanın Ankara gibi bir yere belediye başkanı olması kabul edilemez" dedi. 24.03.2019 20: 45: 24 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 08:51 Kaynak: İHA

Ankara, Recep Tayyip Erdoğan, Mansur Yavaş, Politika
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