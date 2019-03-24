Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mansur Yavaş Vergi Kaçakçısı, Neresinden Tutarsanız Elinizde...
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IHAAW204524-SIY/24-03-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mansur Yavaş vergi kaçakçısı, neresinden tutarsanız elinizde kalıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 08:51 Kaynak: İHA
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