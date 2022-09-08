Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisinin yakalandığını açıkladı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisinin yakalandığını açıkladı

08.09.2022 23:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisinin yakalandığını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü DEAŞ'ın en önemli sözde üst düzey yöneticilerinden "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin Türkiye'de yakalandığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü DEAŞ'ın en önemli sözde üst düzey yöneticilerinden "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin Türkiye'de yakalandığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkanlar ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerle gerçekleştirdiği söyleşide, Emniyet Genel Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının terör örgütü DEAŞ'a yönelik önemli bir operasyona imza attığını ve DEAŞ'ın en önemli sözde üst düzey yöneticileri arasında bulunan "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin Türkiye'de yakalandığını duyurdu.

"Bağdadi ve Kardaş'tan sonra DEAŞ'ın en önemli yöneticilerinden"

Bu teröristin terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir El Bağdadi ve ondan sonraki elebaşı Abdullah Kardaş'ın öldürülmesinden sonra örgüt içinde en önemli üst düzey yöneticilerden biri olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Uluslararası raporlarda ve BM Güvenlik Raporu'nda da bu teröristin DEAŞ terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden olduğu bilgileri yer alıyordu. Sorgusunda da örgüt içerisinde sözde kadılık, sözde eğitim bakanlığı ve adalet bakanlığı yaptığı yönünde kendi beyanları bulunuyor. Bu teröristin uzunca bir süredir Suriye ve İstanbul'daki bağlantıları takip ediliyordu ve yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapacağı yönünde istihbari bilgiler edinilmişti. ve bu terörist, Emniyet İstihbarat, MİT ve İstanbul Emniyeti'nin başarılı operasyonuyla yakalandı. İstanbul emniyet birimlerince teröristin sahte kimlik kullandığı ve kılık değiştirdiği belirlendi."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakalanan DEAŞ'lı teröristin Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün sorgulamasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla adli makamlara sevk edildiği bilgisini verdi.

BM Güvenlik Konseyinin raporunda da "DEAŞ yöneticisi" olduğu belirtilmişti

Yakalanan DEAŞ'lı Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin terör örgütünün yönetiminde yer aldığı, 11 Temmuz 2022'de yayımlanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 30. Olağan Raporu'nda da geçiyordu.

Raporda, "3 Şubat'ta DEAŞ lideri Amir Muhammad Sa'id Abdal-Rahman al-Salbi'nin Türkiye sınırına yakın Atmah'ta ABD öncülüğünde gerçekleştirilen operasyonda öldürüldüğü; 10 Mart'ta DEAŞ'ın al-Salbi'nin ölümünü ikrarla yerini Abu l-Hassan al-Hashemi al-Qurashi'nin alacağını açıkladığı; Abu al-Hassan'ın gerçek kimliği henüz belirlenmemiş olmakla birlikte, üye devletler arasında bu kişinin yüksek ihtimalle Iraklı Bashar Khattap Ghazal Al-Sumaidai olabileceğinin değerlendirildiği" ifadelerine yer verilmişti.??????????????

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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