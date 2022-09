Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları Kuruluşundan Bugüne MYK ve İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "( Mersin'deki terör saldırısı) İşte dün Mersin'de yaşanan hadiseyi gördük. İki terörist kadını kimler istismar ediyor, malum, parlamentoda olan parti. Adı parti ama dikkat edin terörist olarak kullandığı iki kadın kendilerini patlatıyorlar ve Mersin'de ölüyor." dedi.

Erdoğan, Altındağ Kültür Sarayı'nda düzenlenen AK Parti Kadın Kolları Kuruluşundan Bugüne MYK ve İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Kuruluşundan bugüne AK Parti Kadın Kolları yönetiminde ve teşkilatlarında görev alan herkese şükranlarını sunan Erdoğan, ahirete irtihal edenlere de Allah'tan rahmet diledi.

Halihazırda Türkiye'nin tüm illerinde, ilçelerinde, mahallelerinde, sokaklarında, hanelerinde AK Parti davasını millete anlatan kadınların her birine teşekkür eden Erdoğan, "AK Parti, Türk siyasi hayatında en yaygın ve etkin kadın teşkilatlanmasını kuran, genel merkezinden sandık kurullarına kadar tüm kademelerinde kadınlara en çok yer veren partidir. Bugüne kadar katıldığımız seçimlerin istisnasız tamamından birinci parti olarak çıkmamızda, kadınlarımızın, bilhassa hanelere girerek yürüttüğü gönül kazanma faaliyetlerinin çok büyük katkısı vardır. Nitekim, sadece ülkemizde değil, dünyada pek çok siyasi parti, AK Parti'nin kadın teşkilatlanması modelini örnek alarak, kendisine uyarlamaya çalışmıştır." dedi.

AK Parti'li kadınların, parti faaliyetlerindeki hayati gayretleri yanında, Türkiye'nin son 20 yılında elde ettiği tüm kazanımlarda da çok önemli payları olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Yaptığımız her reformda, hayata geçirdiğimiz her eser ve hizmette, yürüttüğümüz her mücadelede kadınlarımızı yanımızda görmenin verdiği şevkle, sürekli daha ileri adımlar attık. Yıllarca sadece sorunlarıyla, istismarlarıyla, dramlarıyla, mağduriyetleriyle gündeme gelen kadınlarımızı, ülkemizin beşeri sermayesinin ana unsuru haline dönüştürdük." diye konuştu.

"Yüzlerce kadın bu batıl terör davası için kendilerini ne yaptı, yok etti"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Mersin'de polisevine yönelik terör saldırısına ilişkin şunları kaydetti:

"İşte dün Mersin'de yaşanan hadiseyi gördük. İki terörist kadını kimler istismar ediyor, malum, parlamentoda olan parti. Adı parti ama dikkat edin terörist olarak kullandığı iki kadın kendilerini patlatıyorlar ve Mersin'de ölüyor. Bu ne vicdan, bu nasıl bir anlayış, nasıl bir beyin yıkama ameliyesi yaptınız ki bu iki kadın kendilerini batıl davanız için feda etti. Üstelik de polisevimizi imha etmeye çalışırken. Bunlar hangi yüzle bu milletin karşısına çıkıp kendilerini anlatacaklar? Hangi yüzle bunlar 'Biz Türk siyasi hayatında varız. Biz demokratız. Biz özgürlükçüyüz.' diyecekler? Hangi yüzle? İşte burada kadın kollarımıza sesleniyorum. Tabii bugüne kadar yüzlerce kadın bu batıl terör davası için kendilerini ne yaptı, yok etti. Biz kadınlarımızla milletimize hizmet etmenin gayreti içerisindeyiz. Dağ, taş, kar, kış demeden bunu yapıyoruz. Bunlar ise maalesef bu batıl dava için insanlarını yok ediyor, kadınları yok ediyor."

"Gelmeyin bu oyuna"

Eğitimden sağlığa, istihdamdan girişimciliğe kadar her alanda kadınların haklarını korumayı, onlara pozitif ayrımcılık yapmayı ilke edindiklerini belirten Erdoğan, "Öyle ki bugün yükseköğrenimde çağ nüfusuna göre kızlarımızın okullaşma oranı yüzde 49 iken, erkeklerde bu oran yüzde 40'ta kalıyor. Akademiden sağlığa pek çok alanda istihdamda kadın oranı yüzde 50'nin üzerine çıkmıştır. Sadece bu tablo dahi tek başına, yıllarca çeşitli bahanelerle okuldan, eğitimden, hayatın pek çok alanından uzak tutulmaya çalışılan kadınlarımızın, fırsat eşitliği temelinde ulaştığı yeri göstermeye yeterlidir." ifadelerini kullandı.

Kadını yok saymanın, insanlığın yarısından vazgeçmek olduğunu sürekli dile getirdiklerini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ne diyor rahmetli Neşet Ertaş, 'Kadın insan, erkek insanoğlu.' Evet, kadını yok saymak, aileden üretime kadar insanlığın geleceğini oluşturan alanların tamamının içini boşaltmak demektir. Kadını yok saymak, Rabb'imizin 'kadınlar ve erkekler' diyerek beraberce muhatap aldığı insanlığın yaradılıştan gelen bütünlüğüne, haşa, karşı çıkmak demektir. Geçmişte kimi cehaletten kimi yanlış kabullerden kimi dış etkilerden kaynaklanan sebeplerle kadınlarımızın sıkıntılar çektiği, haklarını kullanmakta zorluklar yaşadığı elbette bir gerçektir. Sadece başörtüleri sebebiyle maalesef polis copları altında üniversite kapılarında kızlarımızın, analarıyla beraber inletildiği durumları herhalde yok sayamayız.

Bunları bu ülke yaşadı. Yaşadık. Kızlarımızın okul kapılarında neler çektiğini gayet iyi biliriz. Geldik, artık bu ülkenin hiçbir kurumunda başörtü sebebiyle kızlarımıza, kadınlarımıza zulmedilemez, o dönem bitti. Bunu biz başardık. Bu beşeri yanlışları, inancımıza ve kültürümüze mal etmek hem büyük bir haksızlık hem de büyük bir bühtandır. İşte şimdi CHP ne yapıyor? Bakıyorsunuz sembolik olarak her zamanki yaptığı gibi istismar. Birkaç tane başörtülüyü nereden buluyorsa buluyor. Geliyor yakasına bir rozet takıyor. 'Bak işte biz sizden yanayız, sizinle beraberiz.' Buradan o kardeşlerime de sesleniyorum. Gelmeyin bu oyuna. Sizin bu oyuna gelişiniz bilesiniz ki bu işi bu ülkede hakkıyla yapanlara da saygısızlık olur."

"Varsa yoksa aile"

Türkiye'nin 85 milyon vatandaşının kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla, her bireyinin gücüne, enerjisine, emeğine, gayretine ihtiyacı olduğunu kaydeden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Milli Mücadele'de kucağında çocuğuyla cepheye malzeme taşıyan kadınımızdaki ruh ve bilinç neyse, bugün evinde, iş yerinde hayatın farklı alanlarında kendisi, ailesi, ülkesi, milleti için çalışan, üreten kadınlarımızın gayreti de aynıdır. Esasen bizim ülkemize yaptığımız en büyük hizmetlerden biri, kadınlarımızı destekleyerek, hayatın her alanında haklarını alabilmelerini sağlamak, onlara öz güven kazandırmak olmuştur, işte biz bunu başardık. Elbette bazı alanlarda hala eksiklere, aksaklıklara rastlanabilir. Özellikle aile yapısının korunması, çocuğun sağlıklı gelişiminde kadının rolü konusunda katetmemiz gereken mesafe olduğunu biliyoruz.

Gündemdeki diğer meseleler çözüldükçe, bu konularda daha fazla ve yoğun gayret gösterme imkanına kavuşuyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemi, aile merkezli sosyal yapının güçlendirilmesi dönemi haline getireceğiz. Çünkü varsa yoksa aile. Güçlü olmayan ailede, milleti güçlü kılamazsınız ama ailelerimiz güçlü olursa Allah'ın izniyle millet de güçlü demektir. Batı'nın yaşadığı ve topyekun geleceğini tehdit edecek düzeye çıkan sıkıntıların temelinde, aile müessesesinin aşınması ve dağılmasının yer aldığını görüyoruz. Bunun için, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası vizyonumuzu, ailenin korunması ve geliştirilmesi hassasiyetiyle birlikte yürütmekte kararlıyız. Bu konuda da en büyük desteği kadınlarımızdan alacağımıza inanıyorum."

(Sürecek)