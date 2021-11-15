Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay KKTC'de - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve protokolün tören kapsamında Lefkoşa Atatürk Anıtı'na çelenk bırakması

Saygı duruşu

İstiklal marşı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 38. yıl dönümü törenlerine katılmak üzere Lefkoşa'ya geldi.

Oktay, Ercan Havalimanı'nda Başbakan Faiz Sucuoğlu ve bazı bakanlar ile Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Ellerinde Türkiye ve KKTC bayraklarıyla gelen bazı vatandaşlar, Oktay'a sevgi gösterisinde bulundu, karşılayanlar arasında yerli ve yabancı öğrenciler de yer aldı.

Oktay, tören kapsamında Lefkoşa Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.