Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell'i... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell'i... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell'i...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile beraberindeki heyeti kabul etti.

Çankaya Köşkü'nde 1 saat süren kabulde, Suriye'deki gelişmeler, İdlib'deki insani kriz ve mülteci konuları etraflıca görüşüldü.

Türkiye ile AB arasında 18 Mart 2016'da varılan uzlaşı çerçevesinde, göçmenler, vize serbestisi, Gümrük Birliği'nin canlandırılması, üyelik müzakereleri gibi konuları kapsayan mutabakatın da ele alındığı kabulde, AB tarafının taahhütlerini yerine getirmesinin ve adil sorumluluk paylaşımının gerekliliği vurgulandı.

Kabulde, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakcı, Dışişleri Bakanlığı AB Genel Müdürü Büyükelçi Başak Türkoğlu, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, AB Komisyonunun Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Janez Lenarcic ile AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell'i...

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:27 Kaynak: AA
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