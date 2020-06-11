Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu Toplantısı'nda konuştu - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu Toplantısı'nda konuştu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, coğrafi bilgi altyapısını bireysel kullanıma açarak günlük yaşamı herkes için kolaylaştıracak bir süreci başlattıklarını belirterek, "Toprağımızın bilgisini yine topraklarımız için, milletimiz için kullanacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, coğrafi bilgi altyapısını bireysel kullanıma açarak günlük yaşamı herkes için kolaylaştıracak bir süreci başlattıklarını belirterek, "Toprağımızın bilgisini yine topraklarımız için, milletimiz için kullanacağız." dedi.

Oktay, Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulunun Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ilk toplantısında bir konuşma yaptı..

Toplantının hayırlı olması ve koronavirüs salgınının geride kalması temennisinde bulunan Oktay, salgınla mücadelenin sonuna kadar başarıyla süreceğini söyledi.

Milli teknoloji hamlesi ve "Dijital Türkiye Platformu"nda sağlanan başarıların yanına yeni bir atılım daha eklediklerini belirten Oktay, Covid-19 salgınının etkileriyle dijital teknolojilerin öneminin daha iyi anlaşıldığı bugünlerde Türkiye'yi yeni sürecin önde gelen aktörlerinden biri haline getirecek Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu için bugünün bir milat olduğunu dile getirdi.

"Coğrafi bilgi alt yapımızı bireysel kullanıma açarak günlük yaşamı herkes için kolaylaştıracak bir süreci başlatıyoruz. Toprağımızın bilgisini yine topraklarımız için, milletimiz için kullanacağız" ifadelerini kullanan Oktay, coğrafi bilginin uydu görüntüleri ile zenginleştirilmiş interaktif şehir haritalarını, parsel ve binalara ait verileri, tarım ve doğal kaynak potansiyelini, enerji kaynakları ve madenler gibi yer altı zenginliklerini, kısacası toprağı ve toprağın üzerindeki her türlü mekansal veriyi içerdiğini aktardı.

Oktay, coğrafi veri teknolojilerinin, kamu kurumlarının, özel sektörün ve bireylerin hayatlarını kolaylaştıran imkanlar sunacağına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bu imkanlardan yararlanarak vatandaşlarımız şehirlerimizde, mahallemizde hangi kamu yatırımının planlanmakta olduğunu veya yaşadığı haneye ilişkin sel, heyelan, deprem gibi afet riski olup olmadığını gerçek verilerle ve görsel ortamda anında izleyebilecek. Yani fiilen herhangi bir yağmur yağdığında hangi büyüklükte, ölçekte ise nasıl bir sel oluşturuyor olacağını, yapacağı yapıyı veya mevcut binasının bundan nasıl etkileyeceğini kendi gözüyle görüyor olabilecek.

Enerji, turizm ve sanayi gibi yatırım potansiyeline sahip bir yerde yaşayıp yaşamadığı gibi birçok sorunun cevabına ilişkin gerçek verilere erişim sağlayabileceğimiz bir sistem inşa ediyoruz. 'Büyük Veri' diyoruz ya şimdi... Türkiye olarak diyoruz ki 'Biz burada da varız.' Dijital dönüşümle ilgili başlattığımız hamlenin başka bir boyutunda, 'Şimdi burada da varız' diyoruz. Dünyadaki pastadan sadece pay almakla kalmayacağız, bu pastayı da büyüteceğiz. Israrla 'Biz, burada da varız' diyoruz. Sadece verinin toplanmasını da kastetmiyoruz, işlenmesini de kastediyoruz ve vatandaşımızın da hizmetine sunacağız inşallah."

Tüm bu verilerin entegre bir şekilde toplanmasını, veri madenciliği gibi tekniklerle işlenmesi ve ilgili kurumların, özel sektörün, vatandaşların hizmetine sunulmasını sağlayacaklarını belirten Oktay, "Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu bizlere ayak bastığımız toprağın hangi tarım ürünü için elverişli bir yapıya sahip olduğundan tarihi özelliklerine, yeşil alan ve donatı ihtiyaçlarına kadar bilgiyi kolaylıkla takip etme imkanı verecek. Bunu adım adım birlikte inşa edeceğiz." dedi.

Platformun aynı zamanda insansız hava araçları başta olmak üzere savunma sanayi alanda yakalanan başarıyı da daha güçlendireceğinin altını çizen Oktay, diğer taraftan şehir içi ulaşım çözümleri ve çevre kirliliğinin önlenmesi gibi alanlarda da "akıllı şehirler için akıllı çözümler" sunacağını söyledi.

Oktay, bunun yerel yönetimler, şehirlerin planlanması, güzelleştirilmesi, altyapı ve üstyapı ile ilgili her türlü tasarım faaliyetleri için muhteşem bir platform olacağını dile getirerek, Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu altyapısının, otonom araçların yönlendirilmesi, trafik ve otopark sorunlarının çözümü, denizlerin, kıyıların ve ormanların korunması gibi alanlarda da destek sağlayacağına işaret etti.

"Büyük Veri ekonomisinde Türkiye yerini alacak"

Fuat Oktay, 450 milyar liralık hacme ulaşan "Büyük Veri" ekonomisi ve endüstrisinde Türkiye'nin de yerini almış olacağını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın net bir şekilde "Kovid-19 salgınıyla mücadele sürerken, diğer taraftan da Türkiye'nin dünyadaki yarışta yerini alacağı adımların atılması" direktifi verdiğini aktardı.

Türkiye'nin, dünyadaki 450 milyar dolarlık pastayı hem büyüteceğini hem de bu pastadan pay alacağını ifade eden Oktay, şunları kaydetti:

"Bu senenin sonunda inşallah altyapı, ulaşım, insan sağlığı, çevre, enerji kaynakları, toprak, tarım ve meteoroloji gibi alanlarda, yani 32 farklı alanda kamu kurumlarımızca üretilen tamamı 32 temadan oluşan ülkemize ait tüm veriler ortak bir dil ve standarda kavuşmuş olacak. Bu şekilde ülkemize ait tüm coğrafi bilgiler bir noktadan sunulmuş olacaktır. Yürüttüğümüz 'Dijital Türkiye, e-Devlet projemizi' düşünün şimdi yeni bir alanda çok daha büyük veriye, çok daha büyük bir projeye ivme kazandırıyoruz. Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu'nun sağlayacağı 'konuma dayalı verinin etkin yönetimi' bürokrasinin azaltılması, şeffaflık ile zaman ve maliyet tasarrufunu beraberinde getirecektir. Bu süreçte veri güvenliğine özellikle önem verdiğimizi vurgulamak isterim."

Katkı sağlayanlara teşekkür

Milli coğrafi bilgi sistemi yazılımı Atlas'ı, yine milli siber güvenlik altyapısı ile zenginleştirerek koruyacaklarını ve Dijital Türkiye Platformu ile tam entegre hale getireceklerini belirten Oktay, "Böylece 83 milyon vatandaşımız, coğrafi bilgiyi günlük hayatında tek tıkla kullanır olacak. Büyük veriye, evinizde otururken gezebileceğiniz bir dünyaya, gerçek zamanlı simülasyonlara ve zaman tüneli verilerine başlayan yolculuğumuzun hayırlı olmasını dilerim." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bugüne kadar hazırlanan eylem planlarının tamamlanmasında ve mevcut alt yapının oluşturulmasında emeği geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sitemleri Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü başta olmak üzere katkı sağlayan tüm bakanlıklara, kuruluşlara ve yerel yönetimlere teşekkürlerini sundu.

Gelecek süreci çalışma heyetleri ve eylem planları vasıtasıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığının öncülüğünde, Kurulun etkin eşgüdüm ve sıkı denetimiyle yürüteceklerini vurgulayan Oktay, kurul çalışmalarının ve toplantının millet için hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu Toplantısı'nda konuştu

fuat oktay, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 04:42 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu Toplantısı'nda konuştu - Son Dakika

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