Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Sokak Müzisyenine 100 Lira

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Sokak Müzisyenine 100 Lira

1 saat önce

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Antalya'da kent meydanında dinlediği sokak müzisyeninin para çantasına 100 lira bıraktı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Sokak Müzisyenine 100 Lira, System.String[]
CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Antalya'da kent meydanında dinlediği sokak müzisyeninin para çantasına 100 lira bıraktı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Ak Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Aydın ve Kemal Çelik, Antalya'da Cumhuriyet Meydanı'nı gezdi. Meydanda aileler ve çocuklarla sohbet eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, çocuklara hediye dağıttı. Oktay, Çin Halk Cumhuriyeti'nden gelen turistlerle İngilizce sohbet ederken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu turistlerle Çince selamlaştı.

Oktay ve beraberindekiler Cumhuriyet Meydanı'nda gitarıyla şarkı söyleyen bir sokak müzisyenini de dinledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,  Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Antalya Valisi Karaloğlu, sokak müzisyeninin gitar çantasına 100'er lira bıraktı. Tophane'de vatandaşlarla sohbet eden Oktay ve beraberindekilere vatandaşlar ilgi gösterdi. - Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 08:09 Kaynak: DHA

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