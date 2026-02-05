Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Depremzede Aileyi Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremzede Dalar ailesini ziyaret etti.

6 Şubat 2023 depremlerinin üçüncü yıl dönümünde, anma törenlerine katılmak üzere Gaziantep'e gelen Yılmaz, ilk olarak Nurdağı ilçesinde, Deprem Anma ve Eğitim Merkezi olarak planlanan alanda incelemelerde bulundu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve yetkililerden merkeze ilişkin bilgi aldı.

Ardından Atatürk Mahallesi Rezerv Alanı Konutları'ndaki yeni evlerinde Dalar ailesine konuk olan Yılmaz, aileye kayıplarından dolayı başsağlığı diledi, devletin depremin ilk anında olduğu gibi bugün de tüm imkanlarıyla bölgede olduğunu söyledi. Aile fertlerinden İbrahim Dalar ise başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, destek ve ilgilerinden dolayı tüm kurum ve yetkililere teşekkür etti.

Yılmaz, daha sonra, İslahiye ilçesinde, depremde vefat edenlerin kabirlerini ziyaret etti ve karanfil bıraktı.

Dua edilmesinin ardından yaptığı konuşmada Yılmaz, depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, "Bir taraftan yaraları sarıp diğer taraftan da böyle afetlere karşı ilçemizi, şehrimizi, ülkemizi hazırlamak için gece, gündüz koşturuyoruz. Cenab-ı Allah inşallah böyle acılar göstermesin. Üçüncü yılını idrak edeceğiz depremin. Yaşananlardan da gerekli sonuçları çıkararak inşallah ülkemizi, milletimizi geleceğe çok daha güvenli bir şekilde hazırlayacağız, hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin ve AK Parti Gaziantep milletvekilleri de eşlik etti.