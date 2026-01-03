Cumhurbaşkanına Hakaret Eden Şahıs Sahte Kimlikle Yakalandı

Hatay'da Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan 1 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, sahte kimlikle yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada; Motosikletli Polis Timleri durumundan şüphelenilerek durdurulan şahsın yapılan sorgusunda sahte kimlik kullandığı tespit etti. Yunus polisleri yaptığı araştırmada şahsın A.F. olduğunu kaçak kazı yapmak, tarihi eser kaçakçılığı ve Cumhurbaşkanına hakaret suçlarından kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi. Gözaltına alınan şahıs, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY