Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı Sakarya'da - Son Dakika

Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatıldığı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Mobil İletişim Tırı, Sakarya'da ziyarete açıldı.

Demokrasi Meydanı'na konuşlandırılan tırda ziyaretçiler holografik sunucu tarafından karşılanırken "Sanal manken", "Sihirli ayna deneyim alanı", "Harekete duyarlı ekran", "Yeşil perde deneyimi", "3 boyutlu sanal kutu" ve "Fatih Sondaj Gemisi"nin holografik görüntüsü beğeniye sunuluyor.

İnteraktif deneyim alanında insansız hava aracı (İHA) ile uçuş deneyimi yaşanırken bu uçuşun ardından "dijital uçuş sertifikası" alınabiliyor.

Vali Çetin Oktay Kaldırım, ziyaret ettiği tırın önemli bir faaliyeti yerine getirdiğini söyledi.

Türkiye'nin gurur vesilesi çalışmaların tanıtıldığını dile getiren Kaldırım, "Sakarya'mızda yoğun ilgi var. Yarın akşama kadar tır burada. Tüm vatandaşlarımızı davet edelim. Gelip burada devletimizin aslında ne kadar gurur verici işler yaptığını, her bir bireye ne kadar önem verdiğini görmeleri açısından önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Kaldırım, dijital tır aracılığıyla faaliyetleri tüm Türkiye ve dünyaya tanıtan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ve ekibini tebrik etti.

Ziyaretçilerle sohbet eden Vali Kaldırım, tırdaki etkinliklere katıldı.