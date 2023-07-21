Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Kahramanmaraş'ta Depremzedelerle Buluştu - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Kahramanmaraş'ta Depremzedelerle Buluştu

21.07.2023 18:18

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu İlçesi Şekeroba mahallesinde depremzede aileleri ziyaret ederek, konteynerde yaşayan depremzedelere destek oldu. TRT TV programcısı Züleyha Ortak, manken ve sunucu Deniz Akkaya, Gazeteci Avukat Bedia Teymur'dan oluşan ekip, çocuklara kıyafet ve gıda yardımı dağıttı. Depremzede ailelerin hikayelerini dinleyen ekip, depremin acılarını unutturdu. Vatandaşlar, İletişim Başkanlığına teşekkür ederek ses sanatçılarına dua ettiler.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Kahramanmaraş'ta depremzedelerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Kahramanmaraş'ın Türkoğlu İlçesi Şekeroba mahallesinde konteynerde yaşayan depremzede aileleri ziyaret ederek, gönüllere dokundu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, deprem bölgesindeki konteynerde yaşayan depremzede ailelere destek oluyor.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI DEPREM BÖLGESİNİ YALNIZ BIRAKMIYOR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı mihmandarlığında TRT TV programcısı Züleyha Ortak, manken ve sunucu Deniz Akkaya, Gazeteci Avukat Bedia Teymur'dan oluşan ekip, deprem bölgesi Kahramanmaraş'ta, daha önce söz verdikleri depremzede aileleri konteynerde ziyaret ederek, çocuklara kıyafet ve gıda yardımı dağıttılar.

Manken Deniz Akkaya, depremzedelerin yanında olmanın sevincini yaşadığını belirterek, bu kez kızı ile birlikte bölgeye geldiğini söyledi.

Konteynerleri tek tek ziyaret ederek, depremzede ailelerin hikayelerini, dertlerini dinledin ekip, gün boyunca ailelerle birlikte olarak, depremin acılarını unutturdular.

Vatandaşlar, İletişim Başkanlığına çok teşekkür ederek depremin ilk gününden beri kendilerini biran olsun yalnız bırakmayan ses sanatçılarına dua ederek teşekkür ettiler.

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Kahramanmaraş'ta Depremzedelerle Buluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Kahramanmaraş'ta Depremzedelerle Buluştu - Son Dakika
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