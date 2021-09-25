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Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı pazartesi günü yapılacak! Korona tedbirleri dahil 4 önemli konu başlığı ele alınacak - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı pazartesi günü yapılacak! Korona tedbirleri dahil 4 önemli konu başlığı ele alınacak

25.09.2021 14:07

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı, Erdoğan başkanlığında pazartesi günü yapılacak. Meclis açılışı öncesinde yapılacak son Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti, artan vakalar sonrası yeni korona tedbirleri, yeni yasama yılı ve fahiş fiyatlarla mücadele tedbirleri masaya yatırılacak.

TBMM'nin 1 Ekim'deki açılışından önce son Kabine toplantısı, pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek. Önemli konuların ele alınacağı toplantıda 4 önemli başlık öne çıkacak.

ABD ZİYARETİNDEKİ TEMASLAR DEĞERLENDİRİLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalabalık bir heyetle BM zirvesine katılmak ve Türkevi'nin açılışını yapmak üzere ABD'ye gidişi ve buradaki temasları, Kabine'de görüşülecek. Erdoğan'ın bu temaslar kapsamında da Kabine üyelerine orada yaptığı görüşmeler neticesindeki yol haritasıyla ilgili bilgileri paylaşmasını, istişarelerinin sonuçlarını paylaşması bekleniyor.

YENİ TEDBİRLER GÜNDEME GELECEK

Önemli gündem maddelerinden birisi de koronavirüsle mücadele olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapacağı toplantıda, vaka ve vefat sayılarındaki artış, aşılama oranları ve yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı değerlendirilecek.

YASAMA YILININ YOL HARİTASI ÇIKARILACAK

1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılı ve TBMM'nin açılacak olması da Kabine'nin gündeminde. Meclis'in açılmasından sonra gelecek yasalar, hangi yasaların öncelikli olacağı, Meclis'in çalışma takviminde nasıl bir yol haritası izleneceğine karar verilecek.

FAHİŞ FİYATLARLA MÜCADELE DE KABİNE'NİN GÜNDEMİNDE

Son zamanların en çok konuşulan konularından birisi ise fahiş fiyatlarla mücadele oldu. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da üzerinde durduğu bu konu titizlikle değerlendirilecek. Ticaret Bakanlığı'nın atadığı müfettişlerin çalışmaları ve diğer tüm detaylar ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı pazartesi günü yapılacak! Korona tedbirleri dahil 4 önemli konu başlığı ele alınacak

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı pazartesi günü yapılacak! Korona tedbirleri dahil 4 önemli konu başlığı ele alınacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı pazartesi günü yapılacak! Korona tedbirleri dahil 4 önemli konu başlığı ele alınacak - Son Dakika
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