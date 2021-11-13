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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir: "Yerli üreticilerimize güvendikçe sonuç aldığımızı göreceğiz" - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir: "Yerli üreticilerimize güvendikçe sonuç aldığımızı göreceğiz"

13.11.2021 13:54

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yerli ürün önceliğinin her alanda mutlaka Türkiye'nin bir numaralı gündemi olması gerektiğini belirterek, "Yerli üreticilerimize güvendikçe, onlara imkan sağladıkça, biraz da sabırlı oldukça buradan sonuç aldığımızı göreceğiz.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yerli ürün önceliğinin her alanda mutlaka Türkiye'nin bir numaralı gündemi olması gerektiğini belirterek, "Yerli üreticilerimize güvendikçe, onlara imkan sağladıkça, biraz da sabırlı oldukça buradan sonuç aldığımızı göreceğiz. Savunma sanayisi bunun bir örneği." dedi.

Demir, Türkiye'nin en büyük sanayi kümesi SAHA İstanbul'un düzenlediği SAHA EXPO Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nı ziyaret etti. Savunma sanayi alanında teknoloji geliştiren birçok şirketin standını ziyaret eden Demir'e ziyaretinde, SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar eşlik etti.

İsmail Demir, ziyaretinde yaptığı açıklamada, Saha EXPO'nun bugün son günü olduğunu belirterek, "Özellikle küçük ve orta boy şirketlerimizle yakın temas kurmak üzere bugün biraz daha detay gezdik. Zaten bir amacımız da çeşitli kapasitedeki ve kabiliyetteki şirketlerin birbirlerini tanımaları, iş kabiliyet ve kapasitelerini birbirleriyle paylaşmalarıydı. Buradan çok güzel sinerjiler çıkacağını tahmin ediyoruz." diye konuştu.

"Firmalarımızın yol aldığını görmek memnuniyet verici"

Güzel fikirler, ilginç girişimler gördüklerini aktaran Demir, şunları kaydetti:

"Bu aile giderek büyüyor. Bu aile büyürken de Türkiye'nin sanayi ve teknoloji altyapısında boşlukların doldurulması ve kabiliyetlerin derinleştirilip artırılması gibi bir hedefimiz var. Bu hedefe doğru firmalarımızın yol aldığını görmek memnuniyet verici. Boşluk kalan alanlarda bizim karşılıklı diyalogla birbirimizle iletişim sağlayıp doldurmamız gerekiyor. Gördüğümüz ilginç girişimler, projeler ve gerçekleştirilen bazı hedefler var. Bu da bizi memnun etti.

Bu bir yolculuk. Bu yolculuğu böyle hep beraber birbirimizle omuz omuza kabiliyetlerimizi birbirimize aktarıp, birbirimizi geliştirerek devam edeceğiz. Türkiye'nin bu yolculuğu artık bir çığ gibi büyüyecek inşallah. Bu durduk yerde olacak bir şey değil. Bu tür faaliyetler, sürekli olarak ürün, proje ve bunların takibi ve gerçekleştirilmesi gibi hedeflerin konması ve en önemlisi yerli ürün önceliğinin her alanda, her kesimde mutlaka Türkiye'nin bir numaralı gündemi olması gerekiyor."

Demir, "Yerli üreticilerimize güvendikçe, onlara imkan sağladıkça, biraz da sabırlı oldukça buradan sonuç aldığımızı göreceğiz. Savunma sanayisi bunun bir örneği. Bunun daha da gelişerek devam etmesi gerektiğini söylüyoruz. Diğer alanlarda da çoklu kullanım olsun, diğer teknolojiler olsun, diğer kullanım alanları olsun eğer yerlilik önceliğimiz ilk sırada yer alırsa bunu hep beraber el birliğiyle başaracağız inşallah." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir: Yerli üreticilerimize güvendikçe sonuç aldığımızı göreceğiz
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir: Yerli üreticilerimize güvendikçe sonuç aldığımızı göreceğiz
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir: Yerli üreticilerimize güvendikçe sonuç aldığımızı göreceğiz
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir: Yerli üreticilerimize güvendikçe sonuç aldığımızı göreceğiz
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir: Yerli üreticilerimize güvendikçe sonuç aldığımızı göreceğiz

İsmail Demir, Havacılık, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir: 'Yerli üreticilerimize güvendikçe sonuç aldığımızı göreceğiz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir: "Yerli üreticilerimize güvendikçe sonuç aldığımızı göreceğiz" - Son Dakika
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