Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Nuri Pakdil bey Hakk'ın rahmetine kavuştu.
34 dakika önce
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Nuri Pakdil bey Hakk'ın rahmetine kavuştu.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:29 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Nuri Pakdil bey Hakk'ın rahmetine kavuştu. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Bir güzel insan daha göçtü... Mekanı cennet olsun." - ANKARA
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