Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Nuri Pakdil bey Hakk'ın rahmetine kavuştu.
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: 'Nuri Pakdil bey Hakk'ın rahmetine kavuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Nuri Pakdil bey Hakk'ın rahmetine kavuştu.

34 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Nuri Pakdil bey Hakk'ın rahmetine kavuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Nuri Pakdil bey Hakk'ın rahmetine kavuştu. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Bir güzel insan daha göçtü... Mekanı cennet olsun." - ANKARA

Nuri Pakdil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:29 Kaynak: İHA
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