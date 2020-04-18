Cumhurbaşkanlığından 23 Nisan'da İstanbul'dan dünyaya sevgi konseri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığından 23 Nisan'da İstanbul'dan dünyaya sevgi konseri - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığından 23 Nisan'da İstanbul'dan dünyaya sevgi konseri

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda "7 tepenin şehrinden 7 kıtaya" sloganıyla düzenlenecek konser, İletişim Başkanlığının YouTube kanalından yayınlanacak.

Cumhurbaşkanlığından 23 Nisan'da İstanbul'dan dünyaya sevgi konseri, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda "7 tepenin şehrinden 7 kıtaya" sloganıyla düzenlenecek konser, İletişim Başkanlığının YouTube kanalından yayınlanacak.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda "7 tepenin şehrinden 7 kıtaya" sloganıyla konser gerçekleştirilecek.

İletişim Başkanlığının YouTube kanalından yayınlanacak olan konserde, İstanbul semalarından tüm dünyaya sevgi ve birlik çağrısında bulunulacak.

Yunus Emre'nin "Dünya benim rızkımdır, insanlıksa milletim" sözleriyle başlayacak konserde, Kovid-19 salgını nedeniyle yaşanmakta olan bu zor dönemde sanatçıların İstanbul'un yedi farklı noktasından gerçekleştireceği performanslarıyla tüm dünyaya dayanışma mesajı verilecek.

Salgınla mücadele etmekte olan birçok ülkeye tıbbi malzeme yardımında da bulunan Cumhurbaşkanlığı, kıtaların buluştuğu İstanbul'da bu kez de kalpleri buluşturarak birlik ve bütünlük bilincini vurgulayacak.

Ludwig van Beethoven'in 9. Senfonisi'nin Franz Liszt tarafından yapılmış piyano düzenlemelerinin dünyadaki sayılı icracısından olan piyanist İdil Biret, "İnsanlık Senfonisi" olarak da bilinen bu ölümsüz eseri İstanbul Boğazı'nda seslendirecek.

Arpist Şirin Pancarogˆlu ve ses sanatçısı Bora Uymaz, Yunus Emre'nin "Ben Yürürem Yane Yane" ilahisini Kız Kulesi'nde icra edecek.

Ayasofya'da neyzen Yavuz Akalın "Segah Peşrev" (Yusuf Paşa), Topkapı Sarayı'nda udi Murat Bağdatlı "Kürdilihicazkar Longa" (Kemani Sebuh), Galata Kulesi'nde flüt sanatçısı Elif Yurdakul Baykurt "Syrinx" (Claude Debussy), Dolmabahçe Sarayı'nda tamburi Özer Özel ve kemence sanatçısı Aslıhan Özel "Nihavend Saz Semai" (Mesut Cemil Bey), Pierre Loti Tepesi'nde kanuni Serkan Mesut Halili "Şehnaz Longa" (Santuri Ethem Bey) eserlerini seslendirecek.

Muhteşem İstanbul manzaraları fonunda gerçekleşecek konserde, gerek klasik Türk müziği gerekse mlasik Batı müziğinden eserler sunulurken, Yunus Emre, Mevlana, Hacı Bektaş¸-ı Veli, Pir Sultan Abdal'dan Immanuel Kant, Thomas Aquinas, Alphonse de Lamartine'e Dogˆu ve Batı dünyasının önemli düşünürlerinin sevgi ve insanlık mesajları da müziğe eşlik edecek.

İstanbul, 23 Nisan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 02:10 Kaynak: AA

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