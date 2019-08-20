Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal'dan Başkan Kazım Kurt'a ziyaret
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Sivas Cumhuriyet Başsavcısı iken Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) yaz kararnamesi ile Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Murat İrcal, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.
Sivas Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:46 Kaynak: İHA
Cumhuriyet Başsavcısı iken Hakimler ve Savcılar Kurulu
(HSK) yaz kararnamesi ile Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı
görevine atanan Murat İrcal, Odunpazarı
Belediye Başkanı Kazım Kurt
'u ziyaret etti.
Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarette, Başkan Kurt ile İrcal bir süre sohbet etti. Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal'ın nazik ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, İrcal'ı tebrik ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu.
İyi niyet dilekleri için Başkan Kurt'a teşekkürlerini ileten Cumhuriyet Başsavcısı İrcal, Eskişehir'e en iyi hizmeti verebilmek için tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde çalışacaklarını söyledi. - ESKİŞEHİR
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