Son Dakika Haberleri: Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal'dan Başkan Kazım Kurt'a ziyaret
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Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal'dan Başkan Kazım Kurt'a ziyaret

33 dakika önce

Sivas Cumhuriyet Başsavcısı iken Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) yaz kararnamesi ile Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Murat İrcal, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.

Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal'dan Başkan Kazım Kurt'a ziyaret, System.String[]
Sivas Cumhuriyet Başsavcısı iken Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) yaz kararnamesi ile Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Murat İrcal, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.

Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarette, Başkan Kurt ile İrcal bir süre sohbet etti. Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal'ın nazik ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, İrcal'ı tebrik ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

İyi niyet dilekleri için Başkan Kurt'a teşekkürlerini ileten Cumhuriyet Başsavcısı İrcal, Eskişehir'e en iyi hizmeti verebilmek için tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde çalışacaklarını söyledi. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:46 Kaynak: İHA
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