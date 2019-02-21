Son Dakika Haberleri: Cumhuriyet Davası Kararını Yaptıkları Açıklamayla Protesto Ettiler

Cumhuriyet Davası Kararını Yaptıkları Açıklamayla Protesto Ettiler

1 saat önce

Cumhuriyet Gazetesi davasında yargılanan eski yönetici ve yazarlar hakkında İstinaf Mahkemesi'nin verdiği onama kararı Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde yapılan açıklamayla protesto edildi.

Cumhuriyet Davası Kararını Yaptıkları Açıklamayla Protesto Ettiler, System.String[]


Cumhuriyet Gazetesi davasında yargılanan eski yönetici ve yazarlar hakkında İstinaf Mahkemesi'nin verdiği onama kararı Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde yapılan açıklamayla protesto edildi.

Cumhuriyet Gazetesi'nin eski yazarları ve yöneticilerinin yargılandığı davanın İstinaf Mahkemesi'nde onaylanması üzerine Cumhuriyet davası avukatları ile davanın sanıkları arasında yer alan gazeteci ve HDP Milletvekili Ahmet Şık'ın aralarında bulunduğu bir grup Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplandı. Açıklamaya CHP Milletvekili Sera Kadıgil, eski milletvekili Barış Yarkadaş, Basın İş Sendikası Başkanı Faruk Eren ve çok sayıda avukat da katıldı.    

Grup adına basın açıklamasını okuyan davanın avukatlarından Tora Pekin, "Bu davada verilecek karar, Türkiye'de zaten olmayan basın özgürlüğünün kağıt üzerinde dahi sonu anlamındadır. Bu karara göre bundan böyle her yayın, içeriği tümüyle belirsiz, yasa niteliği olmayan, örgüte yardım suçlamasıyla topyekün suçlayabilir ve mahkum edebilirsiniz. Bunu yaparken de gazetenin yazarı, çizeri, muhabiri, editörü, çalışanı, avukatı fark etmeyecektir. Bundan böyle medya kuruluşlarının yayın çizgileri olduğu gibi savcıların dünya görüşüne emanet edilmiştir. Cumhuriyet davasından ve bugün süren sayısız davadan o dünya görüşünün ne olduğunu biliyoruz. Eğer hükümete karşıysanız, yasaya da karşısınız demektir. Karşılığı da hapistir" dedi.

"5 YILIN ALTINDA CEZA ALANLAR TEMYİZE GİDEMEZ"

8 sanık için yeniden cezaevi yolu göründüğünü belirten Pekin, "2 yıla kadar ceza alanlar, eğer cezalarını ilk kez istinaf mahkemesi verdiyse, temyize gidebilir. 5 yıldan çok ceza alanlar da temyize gidebilir. Beraat eden arkadaşlarımız da temyize gidebilir. Bir tek kim gidemez? 5 yılın altında ceza alanlar, yani bu dosyadaki 8 arkadaşımız gidemez. Korudukları sistem bu. Biz bu sisteme karşıyız"  diye konuştu.

Açıklamaların  ardından grup olaysız dağıldı.

Görüntü dökümü:

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-Avukat Tora Pekin açıklama

-Barış Yarkadaş açıklama

-Genel ve detaylar - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 03:41 Kaynak: DHA

Cumhuriyet Gazetesi, Güncel
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