Cumhuriyet Meydanı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması KAYSERİ - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisince düzenlenen "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı açık hava toplantıları kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda miting yaparak halka hitap etti. (2)
Bahçeli: "Buradan yükselen ses Türkiye'nin milli onurunu milli haysiyetini kıyamete kadar koruma ve kollama iradesinin bir meydan okumasıdır"
Son Dakika › Güncel › MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 'Buradan yükselen ses Türkiye'nin milli onurunu, milli haysiyetini kıyamete kadar koruma ve kollama iradesinin bir... - Son Dakika