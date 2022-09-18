MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Buradan yükselen ses Türkiye'nin milli onurunu, milli haysiyetini kıyamete kadar koruma ve kollama iradesinin bir... - Son Dakika
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Buradan yükselen ses Türkiye'nin milli onurunu, milli haysiyetini kıyamete kadar koruma ve kollama iradesinin bir...

18.09.2022 18:23
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Buradan yükselen ses Türkiye'nin milli onurunu, milli haysiyetini kıyamete kadar koruma ve kollama iradesinin bir...

Cumhuriyet Meydanı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması KAYSERİ - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisince düzenlenen "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı açık hava toplantıları kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda miting yaparak halka hitap etti.

Cumhuriyet Meydanı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması KAYSERİ - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisince düzenlenen "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı açık hava toplantıları kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda miting yaparak halka hitap etti. (2)

Bahçeli: "Buradan yükselen ses Türkiye'nin milli onurunu milli haysiyetini kıyamete kadar koruma ve kollama iradesinin bir meydan okumasıdır"

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Meydanı, Devlet Bahçeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 'Buradan yükselen ses Türkiye'nin milli onurunu, milli haysiyetini kıyamete kadar koruma ve kollama iradesinin bir... - Son Dakika

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SON DAKİKA: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Buradan yükselen ses Türkiye'nin milli onurunu, milli haysiyetini kıyamete kadar koruma ve kollama iradesinin bir... - Son Dakika
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