Son Dakika Haberleri: Cumhuriyet Tarihinde Bir İlk: Sıfırdan Kilise Yapılmak Üzere Ruhsat Verilecek

Cumhuriyet Tarihinde Bir İlk: Sıfırdan Kilise Yapılmak Üzere Ruhsat Verilecek

1 saat önce

Cumhuriyet tarihimizde bir ilk yaşanarak sıfırdan kilise yapılmak üzere Bakırköy Belediyesi tarafından ruhsat verilecek.

Cumhuriyet Tarihinde Bir İlk: Sıfırdan Kilise Yapılmak Üzere Ruhsat Verilecek, System.String[]

Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, yarın(Salı) saat 13.00'de İstanbul-AnkaraSüryani Kadim Kilisesi Metropoliti Mor Filiksinos Yusuf Çetin'i Metropolitlik Makamı'nda ziyaret ederek inşaat ruhsatını teslim edecek.

Vatikan Ankara Büyükelçisi Dr. Paul Russell geçtiğimiz aylarda Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu'nu ziyaret ederek Cumhuriyet tarihinde ilk kez sıfırdan bir kilise yapılması için verdiği destekten dolayı teşekkür etmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:24 Kaynak: Bültenler

Bülent Kerimoğlu, Bakırköy, Güncel
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