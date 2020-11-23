Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden "24 Kasım Öğretmenler Günü" sanal resim sergisi - Son Dakika

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü akademisyenleri tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla sanal resim sergisi düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, güzel sanatlar eğitim bölümündeki akademisyenler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında devam eden uzaktan eğitim döneminde de öğrencilerin eğitim kalitesini artırmak için çalışmalarına devam ediyor.

Bu çerçevede, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen sanal resim sergisinde akademisyenlerin 15 çalışması yer alıyor.

Akademisyenlerin, Kovid-19 döneminde örnek bir çalışmayı hayata geçirdiklerini aktaran Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Aksu, şunları kaydetti:

"Malumunuz eğitim öğretim uzaktan devam ediyor. Gönül isterdi ki bu sergiyi öğrencilerimizi de dahil ederek yüz yüze yapalım. Ama bu durum akademisyenlerimizin çalışma yapmalarına engel değil. Hocalarımız 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla güzel bir çalışma ortaya koydular. Emeklerine sağlık diyorum. İnşallah sanal olsa da bu tür faaliyetlerimiz devam edecek. Önemli olan öğrencilerimizin eğitimi."