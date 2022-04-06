Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinden kan bağışı - Son Dakika
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Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinden kan bağışı

06.04.2022 17:18
Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinden kan bağışı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) İletişim Fakültesi öğrencileri kan bağışında bulundu.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) İletişim Fakültesi öğrencileri kan bağışında bulundu.

CÜ'den yapılan açıklamada, fakülte kantininde açılan stantlarda Türk Kızılay görevlileri kan bağışının önemi hakkında öğrencileri bilgilendirdi.

Kan bağış merkezi ekip doktoru Çağlar Gürsoy, yaptığı açıklamada, ramazan öncesi yurt genelinde azalan kan stoklarını bir nebze Sivas özelinde hareketlendirebilmek ve halkın ihtiyacı olan kanı temin edebilmek için İletişim Fakültesinde de bir etkinlik düzenlediklerini belirtti.

İletişim Fakültesinde yeterli ilgiyi gördüklerini belirten Gürsoy, kan bağışçılarına teşekkür etti.

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Kaynak: AA

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