Cumhuriyet Üniversitesinde fidan dikme etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Cumhuriyet Üniversitesinde fidan dikme etkinliği düzenlendi

04.04.2022 17:58
Cumhuriyet Üniversitesinde fidan dikme etkinliği düzenlendi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Rektörlüğü tarafından meyve fidanı dikme programı düzenlendi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Rektörlüğü tarafından meyve fidanı dikme programı düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Hasbahçe Göleti'nde gerçekleştirilen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ünal Kılıç, Genel Sekreter Prof. Dr. Kadir Özköse, dekanlar, müdürler, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Rektör Yıldız'ın ilk fidanı dikmesiyle başlayan etkinlikte vişne, erik, dut, elma gibi 300 meyve fidanı toprakla buluşturuldu.

Fidan dikiminin ardından Yıldız öğrencilerle sohbet etti.

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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Alim Yıldız, Rektör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhuriyet Üniversitesinde fidan dikme etkinliği düzenlendi - Son Dakika


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