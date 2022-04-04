Cumhuriyet Üniversitesinde fidan dikme etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Rektörlüğü tarafından meyve fidanı dikme programı düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Hasbahçe Göleti'nde gerçekleştirilen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ünal Kılıç, Genel Sekreter Prof. Dr. Kadir Özköse, dekanlar, müdürler, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Rektör Yıldız'ın ilk fidanı dikmesiyle başlayan etkinlikte vişne, erik, dut, elma gibi 300 meyve fidanı toprakla buluşturuldu.

Fidan dikiminin ardından Yıldız öğrencilerle sohbet etti.