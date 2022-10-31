AK Parti'de Mahir Ünal'ın yerine grup başkanvekilliğine getirilen Özlem Zengin'den ilk sözler: Milletimize hizmet yolunda çalışmaya devam

Eski AK Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, geçtiğimiz günlerde bir kitap fuarında, "Maalesef bir kültür devrimi olarak Cumhuriyet ; bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir" demiş ve tepkilerin odağına oturmuştu. Ünal'a kendi partisi ve MHP dahil olmak üzere pek çok siyasi partiden tepki geldi.

GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

Ünal, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla AK Parti'deki Grup Başkan Vekilliği görevini bıraktığı açıkladı. Paylaşımında Ünal, "Bugün itibarıyla Grup Başkan Vekilliği görevimden affımı talep ettim. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a bugüne kadar şahsıma duyduğu güven ve verdiği sorumluluklar için müteşekkirim. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım" ifadelerini kullandı.

YERİNE ÖZLEM ZENGİN GETİRİLDİ

AK Parti'de Mahir Ünal'dan boşalan Grup Başkanvekilliği görevine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tokat milletvekili Özlem Zengin getirildi. Zengin, Temmuz 2018-Mart 2021 arasında da aynı görevi yürütmüştü.

ÖZLEM ZENGİN'DEN İLK AÇIKLAMA

Gelişmelerin ardından Zengin, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. İlk tweetinde Ünal'a hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Zengin, "Uzun yıllardır partimizde birlikte görev yaptığımız 64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanımız Kahramanmaraş Milletvekilimiz Mahir Ünal'a hizmetleri, emekleri için teşekkür ediyorum. AK Parti Grubumuzda hep birlikte Milletimize hizmet yolunda çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

İyi dileklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da teşekkürlerini sunan zengin, "Genel Merkez'den AK Parti Grubuna… Milletimiz, Meclisimiz, Ülkemiz için çalışmaya devam. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, MYK ve MKYK Üyelerimize, Milletvekillerimize, dualarını iyi dileklerini ileten bütün dostlarımıza yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.