Çüngüş ilçesinin kesintisiz suya kavuşması için proje hazırlanıyor - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Çüngüş ilçesine 24 saat kesintisiz içme suyu sağlamak amacıyla proje hazırlıyor.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, Çüngüş ilçesinde başta içme suyu olmak üzere yaşanan sorunları değerlendirmek için Belediye Başkanı Ali Suat Akmeşe'yi ziyaret etti.

Çüngüş ve kırsal mahallelerinin genel durumlarının değerlendirildiği görüşmede Tutşi, yaz aylarında genel anlamda su tüketiminin fazla olması nedeniyle sıkıntılar yaşandığını belirtti.

İlçeye kesintisiz içme suyu sağlamak için ekiplerinin sahada çalışma yürüttüğünü aktaran Tutşi, şunları kaydetti:

"İçme suyunun doğru şekilde dağılımını sağlamanın en önemli figürü su yönetimidir. DİSKİ, 2022 itibariyle bu konuda çok ciddi adımlar atacak. Su yönetimini sistematik hale getirdiğimizde birçok yerde su sorunu kendiliğinden çözülecek. Su yönetimiyle birlikte örneğin bir mahalleye ne kadar içme suyu verildiğimizin verileri de elimizde olacak."

Aktaş Mahallesi'ndeki kaynaktan saniyede 50-60 litre suyun tarım amacıyla kullanıldığını kaydeden Tutşi, yapacakları çalışmayla ilçe merkezine bu kaynaktan saniyede 10 litre içme suyu vermeyi planladıklarını kaydetti.

Çataldut Mahallesi'nde de yer alan 50 metreküplük içme suyu deposunun şebeke bağlantısını yapacaklarını dile getiren Tutşi, 50 haneye sahip Üçpınar Mahallesi'nin ise eskiyen içme suyu hattını da yenileyeceklerini bildirdi.

Tutşi, Malkaya Mahallesi'ndeki kaynak su ile ilgili rehabilitasyon çalışmalarına başlayacaklarını ve içme suyunun ardından diğer altyapı sorunlarını çözmek için çaba harcayacaklarını aktardı.