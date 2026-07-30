Film değil gerçek! Ağzına kadar para dolu çuvalı yola düşürdüler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Film değil gerçek! Ağzına kadar para dolu çuvalı yola düşürdüler

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Ayrancılar mevkisinde, çuvalla para taşıyan kişilerin çuvalı yola düşürmesi sonucu binlerce lira trafiğin ortasına saçıldı. Rüzgarın da etkisiyle etrafa dağılan paraları toplamak için şahıslar akan trafiğe rağmen büyük bir panikle mücadele etti. Olay anı cep telefonu kamerasına yansırken, ne kadar paranın kaybolduğu bilinmiyor.

İzmir'in Ayrancılar mevkisinde trafikte kaydedilen görüntüler, Hollywood aksiyon filmlerindeki sahneleri geride bıraktı. Çuvallarla para taşıyan şahıslar, çuvallardan birini yola düşürünce binlerce lira trafiğin ortasına saçıldı.

TRAFİKTE BÜYÜK PANİK VE "PARA YAĞMURU"

Olay anında yoldan geçen bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, büyük bir paniğin yaşandığı görülüyor. Videoda, rüzgarın da etkisiyle yolun dört bir yanına, araçların arasına ve kaldırım kenarlarına dağılan paralar dikkat çekiyor.

Görüntülerde beyaz gömlekli bir şahsın, elindeki beyaz plastik bir poşete yola saçılan banknotları telaşla doldurmaya çalıştığı anlar anbean yer alıyor. Akan trafiğe ve çevredeki büyük araçlara (kamyon/TIR) aldırış etmeden paraların peşinden koşan bu kişiye, kısa süre sonra koyu renk kıyafetli bir başka şahıs daha katılarak yardım ediyor. İkilinin, rüzgarda uçuşan paraları kurtarabilmek için verdikleri büyük mücadele kameraya net bir şekilde yansıyor.

KAYBOLAN MİKTAR BİLİNMİYOR

Şahısların tüm çabasına rağmen, rüzgar ve trafik nedeniyle paraların bir kısmının uçuştuğu veya araçların altında kaldığı tahmin ediliyor. Yola saçılan toplam paranın miktarı ve bu ilginç olayın ardından ne kadar paranın kaybolduğu ise henüz bilinmiyor.

Görenleri şaşkına çeviren bu anlar, trafikteki diğer sürücülere de ilginç ve unutulmaz anlar yaşattı.

Cep Telefonu, Ayrancılar, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika İzmir Film değil gerçek! Ağzına kadar para dolu çuvalı yola düşürdüler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Murat Avci Murat Avci:
    kimsede yardım etmiyor 0 0 Yanıtla
  • Vahap Akbaş Vahap Akbaş:
    Sahte para hikaye gerçek para olsaydı o şahıslar kalp krizinden giderdi 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’de tarihi istifa dalgası: Belediye başkanları bir bir gidiyor CHP’de tarihi istifa dalgası: Belediye başkanları bir bir gidiyor
Kayıp babanın akıbeti, çocukları öldürülünce ortaya çıktı Kayıp babanın akıbeti, çocukları öldürülünce ortaya çıktı
Eczaneyi bastı, sahibini darp edip ilaçları çaldı Eczaneyi bastı, sahibini darp edip ilaçları çaldı
Orangutan, Quaresma’nın kaslarına hayran kaldı Orangutan, Quaresma’nın kaslarına hayran kaldı
Eski Trabzonsporlu Trezeguet’ten Salah’a: Beşiktaş’a git Eski Trabzonsporlu Trezeguet'ten Salah'a: Beşiktaş'a git
“CHP’de seçmen verileri çalındığı“ iddiasıyla ilgili iki gözaltı "CHP'de seçmen verileri çalındığı" iddiasıyla ilgili iki gözaltı
Dünya Kupası’nda Türk hakem neden yoktu ’’İlk defa söylüyorum’’ diyerek açıkladı Dünya Kupası'nda Türk hakem neden yoktu? ''İlk defa söylüyorum'' diyerek açıkladı
Galatasaray 15 milyon Euro’yu reddetmişti Şimdi bedavaya gidiyor Galatasaray 15 milyon Euro'yu reddetmişti! Şimdi bedavaya gidiyor
Erdoğan, Kabine sonrası tarih verdi Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili yasal düzenleme Meclis’e geliyor Erdoğan, Kabine sonrası tarih verdi! Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili yasal düzenleme Meclis'e geliyor

16:09
Eren Kaşıkçı son yolculuğuna uğurlanıyor Annenin feryadı yürek dağladı
Eren Kaşıkçı son yolculuğuna uğurlanıyor! Annenin feryadı yürek dağladı
15:28
Beklenen uygulama hayata geçti Depozito iadesinde yeni dönem
Beklenen uygulama hayata geçti! Depozito iadesinde yeni dönem
14:48
Ece Erken’den yasak aşk iddiasına pes dedirten savunma: Resmi evli olmayan biriyle birlikteyim
Ece Erken'den yasak aşk iddiasına pes dedirten savunma: Resmi evli olmayan biriyle birlikteyim
14:34
Siyaseti bırakan Davutoğlu’nun “Erdoğan“ hassasiyeti: Düşünmeden reddetti
Siyaseti bırakan Davutoğlu'nun "Erdoğan" hassasiyeti: Düşünmeden reddetti
14:31
Raflardan toplatılan ünlü Türk maden suyu markasından açıklama var
Raflardan toplatılan ünlü Türk maden suyu markasından açıklama var
14:30
İran’ın en güçlü silahı savaş meydanına indi ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü
İran'ın en güçlü silahı savaş meydanına indi! ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü
14:24
Katilinin düğün fotoğrafını çekti, ormanda vahşice öldürüldü: Her detay dehşete düşürdü
Katilinin düğün fotoğrafını çekti, ormanda vahşice öldürüldü: Her detay dehşete düşürdü
14:06
Erdal Beşikçioğlu’nu zora sokacak dosya Sayıştay raporları, milyonlarca liralık ihaleler
Erdal Beşikçioğlu'nu zora sokacak dosya! Sayıştay raporları, milyonlarca liralık ihaleler
13:19
Tuncay Sonel’in mal varlığı ortaya çıktı: O maaşla bu serveti nasıl yaptın Vali Bey
Tuncay Sonel'in mal varlığı ortaya çıktı: O maaşla bu serveti nasıl yaptın Vali Bey?
12:29
9 ildeki tüm cep telefonlarına acil uyarı mesajı: Duman gördüğünüzde 112’yi arayın
9 ildeki tüm cep telefonlarına acil uyarı mesajı: Duman gördüğünüzde 112'yi arayın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 16:30:22. #7.13#
SON DAKİKA: Film değil gerçek! Ağzına kadar para dolu çuvalı yola düşürdüler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.