D vitamini bağışıklık sistemini güçlendiriyor - Son Dakika

D vitamini bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Yazın gelmesiyle bağışıklık sistemini güçlendiren D vitamini almak için en verimli dönemin de başlamış olduğuna dikkat çeken Uzman Diyetisyen Gökçen Özüpek, "D vitamini balık karaciğer yağında yoğun olmakla beraber 100 gram yağda 10 bin ünite D vitamini bulunur.

D vitamini bağışıklık sistemini güçlendiriyor, System.String[]
Yazın gelmesiyle bağışıklık sistemini güçlendiren  D vitamini almak için en verimli dönemin de başlamış olduğuna dikkat çeken Uzman Diyetisyen Gökçen Özüpek, "D vitamini balık karaciğer yağında yoğun olmakla beraber 100 gram yağda 10 bin ünite D vitamini bulunur. Güneşlenme sırasında ise D vitamini oluşumu; ışınların dik veya eğik gelmesine, kişinin ten rengine ve yaşına göre değişir." dedi.

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Öğretim Üyesi Uzman Diyetisyen Gökçen Özüpek D vitaminin önemine değinerek "Vitamin D'nin yüzde 90'ı güneş ışığı sayesinde sentezlenirken, yüzde 10'u besinlerle alınır (yağlı balıklar, yumurta, süt, vitamin ilave edilmiş margarinler vb.) Deride üretilen veya besinlerle alınan D vitamini biyolojik olarak aktif değildir. Sırası ile karaciğer ve böbrekte oluşan metabolik faaliyetler ile biyolojik açıdan aktif formu olan; kalsitriol molekülüne dönüşür. Bu sayede D vitamini vücudumuzda aktif rol alabilmekte, kemik-kas sağlığı ve bahsetmiş olduğum birçok kronik hastalığa karşı koruyucu görevini üstlenebilmektedir" ifadelerini kullandı.

D VİTAMİNİ ALMAYI HANGİ YİYECEKLER HIZLANDIRIR?

D vitamini almanın bir yolunun da besinlerden geçtiğini belirten Uzman Diyetisyen Özüpek "D vitamini balık karaciğer yağında yoğun olarak bulunur. 100 gr balık karaciğer yağında 10 bin IU (ünite) D vitamini bulunur. 100 gram balıktaki D vitamini, balık yağlı olduğu takdirde 300-1000 UI kadardır. Balık yağı dışındaki doğal yiyeceklerde D vitamini az miktarda bulunmaktadır. En zengin kaynak sayılan karaciğerin 100 gramında 100-400 IU, tereyağında 50-60 IU, sütün bir litresinde 3-10 IU, bir yumurta sarısında 20-100 IU kadar D vitamini bulunur. Sağlıklı yetişkin bireylerde (herhangi bir kronik hastalığı olmayan) güneş ışığının yanı sıra, yeterli ve dengeli beslenme sayesinde her gün 1 yumurta, 2 su bardağı tam süt ya da süt ürünleri, haftada 1-2 kez yağlı balık tüketilmesiyle D vitamini gereksinmesi karşılanır" dedi.

"D VİTAMİNİ OLUŞUMU KİŞİNİN TEN RENGİNE VE YAŞINA GÖRE DEĞİŞİR"

D vitamini oluşumunun kişiye göre değiştiğini belirten Uzman Diyetisyen Gökçen Özüpek "Güneşlenme sırasında D vitamini oluşumu; ışınların dik veya eğik gelmesine, kişinin ten rengine ve yaşına göre değişir. Kış aylarında güneş ışınları eğik açı ile geldiği için D vitamini oluşumunun yetersiz olduğu bilinmektedir. Ülkemizde kış mevsimi dışında her gün 15-20 dakika kadar yüz, el, kol, ayak ve bacakların güneş ışığı ile temas ettirilmesi ile birlikte D vitamininin vücutta aktif forma dönüşmesindeki ilk adımı sağlamış oluruz. Esmer olan kişiler, açık tenli olanlara kıyasla daha uzun süre güneşle temas etmelidir. Ancak güneş ışınlarının dik açı ile geldiği saatlerde uzun süre güneşlenmenin cilt kanseri gelişme riskini artırdığı unutulmamalıdır" diye konuştu.

D VİTAMİNİ NEDEN ÖNEMLİDİR?

D vitamininin vücut için başlıca faydalarını belirten Uzman Diyetisyen Gökçen Özüpek şunları söyledi: "D vitamini kas ve kemik sağlığında çok önemli bir role sahiptir. Kalsiyum ve fosforun bağırsaklardan emilimine katkı sağlamaktadır. D vitamini eksikliğinde raşitizm (çocuklarda kemik yumuşaması), osteoporoz (kemik erimesi), osteomalasia (kemik yumuşaması) gibi kemik hastalıklarının oluştuğu bilinmektedir. Kemik dışında beyin, kalp, mide, pankreas, deri, meme, T ve B lenfositleri (bağışıklık sisteminde temel öneme sahip birkaç farklı türde beyaz kan hücreleri) ve monositlerde (bakteri, virüs ve mantarlarla savaşan bir tür beyaz kan hücresi) vitamin D reseptörü (VDR) bulunmaktadır. D vitamini yetersizliğinde MS riskinin arttığını, D vitamini ile atakların azaldığını bildiren bilimsel çalışmalar bulunmaktadır. D vitamini pankreasta bulunan beta hücrelerini uyararak insülin salınımını artırır.

D vitamini hücre farklılaşması ve çoğalmasındaki etkinliği sebebiyle kanser hücrelerinin çoğalmasını azaltıp apoptozisini (hücre ölümü) uyararak kanser gelişim riskini azaltır. Aynı şekilde kontrolsüz çoğalan hücrelerle belirlenen sedef hastalığının iyileştirilmesinde etkili olduğu bilinmektedir. 'Renin-Anjiyotensin-Aldosteron Sistemini' (kan basıncını ve sıvı dengesini düzenleyen hormonal bir sistem) inhibe eder. Renin-Anjiyotensin-Aldosteron Sistemi (RAAS) fazla miktarda çalıştığında; yüksek kan basıncına (hipertansiyon), böbrek hastalığına ve kalp yetmezliğine neden olmaktadır. D vitamininin RAAS sistemini inhibe etmesinin sonucunda hipertansiyon, böbrek hastalığı ve kalp yetmezliği önlenebilmektedir. Yapılan güncel çalışmalarda D vitamini yetersizliğinin obezite oluşumu için risk faktörü olduğu da vurgulanmaktadır"


- İstanbul
Diyetisyen, İstanbul, Gökçen, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 11:54 Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık D vitamini bağışıklık sistemini güçlendiriyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Hazal'ın yeni imajına hayranları bayıldı! Beğeniler yağmur gibi yağdı Dünya bu ilişkiyi konuşuyor! 3'lü yasak ilişkinin asansör görüntüleri çıktı Tatilin keyfini çıkaran iki çocuk annesi ünlü oyuncu, fit görüntüsüyle hayran bıraktı X Factor'ün kadife sesli yarışmacısını görenler tanıyamıyor! Tam 70 kilo verdi Kerimcan Durmaz, Caner Çalışır konusunda suskunluğunu bozdu Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak Kanal D, Kocan Kadar Konuş filmindeki "Gay" kelimesini sansürledi Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et Survivor'un gizemli yarışmacısı Barış Murat Yağcı, merak edilen hayat hikayesini anlattı Kuşum Aydın, yakın dostuna vasiyet etti: Bu şerefsizler cenazeme gelmesin Anahtarını almak için eğilen ünlü oyuncunun bu görüntüsü olay yarattı Esra Erol'da tüyler ürperten olay! Eşi "Üç harfliler bizim ayrılmamızı istiyor" deyip çocuklarla kaçtı Tanışır tanışmaz battaniye altına giren yarışmacılar izleyiciyi ekrana kilitledi
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek         
18:02
Karne ve diplomalar e-okul'dan alınabilecek Karne ve diplomalar e-okul'dan alınabilecek         
17:56
Erdoğan'ın talimatı sonrası kıdem tazminatı konusunda ilk açıklama Türk-İş'ten geldi Erdoğan'ın talimatı sonrası kıdem tazminatı konusunda ilk açıklama Türk-İş'ten geldi         
17:33
Son Dakika: Fenerbahçe'de Alman futbolcu Max Kruse ile yollar ayrıldı Son Dakika: Fenerbahçe'de Alman futbolcu Max Kruse ile yollar ayrıldı         
17:32
Rus kaleci Stanislav Kritsyuk'un menajerinden transfer açıklaması: Beşiktaş'la görüşüyoruz Rus kaleci Stanislav Kritsyuk'un menajerinden transfer açıklaması: Beşiktaş'la görüşüyoruz         
17:28
PTT çalışanının koronavirüs testi pozitif çıkınca şube karantina altına alındı PTT çalışanının koronavirüs testi pozitif çıkınca şube karantina altına alındı         
17:19
LGS ve YKS'ye gireceklere refakat edecek bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak LGS ve YKS'ye gireceklere refakat edecek bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak         
17:18
20, 27 ve 28 Haziran'daki sokağa çıkma kısıtlamasında şehirler arası yolcululuk yapacak olanlar kısıtlamaya tabi olmayacak 20, 27 ve 28 Haziran'daki sokağa çıkma kısıtlamasında şehirler arası yolcululuk yapacak olanlar kısıtlamaya tabi olmayacak         
17:14
Avusturyalı ırkçı parti liderinden çirkin sözler: Kuran-ı Kerim koronadan tehlikelidir Avusturyalı ırkçı parti liderinden çirkin sözler: Kuran-ı Kerim koronadan tehlikelidir         
17:11
Listeye Tokat'ın da eklenmesiyle maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 49'a yükseldi Listeye Tokat'ın da eklenmesiyle maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 49'a yükseldi         
17:07
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti         
16:49
Beğenileri, aşkını ele verdi! Yıldız futbolcu Theo Hernandez gönlünü dövmeli güzele kaptırdı Beğenileri, aşkını ele verdi! Yıldız futbolcu Theo Hernandez gönlünü dövmeli güzele kaptırdı         
16:48
Altının kilogramı 379 bin 500 liraya geriledi Altının kilogramı 379 bin 500 liraya geriledi         
16:43
5 milyon lira kaybettiğini sanıp trenin altına atladı, gerçek sonradan ortaya çıktı 5 milyon lira kaybettiğini sanıp trenin altına atladı, gerçek sonradan ortaya çıktı         
16:41
Napoli ile sözleşmesini uzatan Dries Mertens, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu Napoli ile sözleşmesini uzatan Dries Mertens, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu         
16:36
Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et         
16:27
Maske takmayan sağlık personelinin sözleri pes dedirtti: İnanın çalışırken bile takmıyorum Maske takmayan sağlık personelinin sözleri pes dedirtti: İnanın çalışırken bile takmıyorum         
16:20
Ankara'da LGS ve YKS'nin yapılacağı tarihlerde toplu taşıma ücretsiz Ankara'da LGS ve YKS'nin yapılacağı tarihlerde toplu taşıma ücretsiz         
16:18
Kaybolan oğlunun gölete düştüğünü sanıp suya giren baba boğuldu Kaybolan oğlunun gölete düştüğünü sanıp suya giren baba boğuldu         
16:07
Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği kazada helikopter pilotunun ihmali ortaya çıktı Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği kazada helikopter pilotunun ihmali ortaya çıktı         
15:58
Yunan basınından tarihi itiraf! Hulusi Akar'ın Yunan basınından tarihi itiraf! Hulusi Akar'ın "savaş" sözlerine hak verdiler         
15:58
Oyun oynayan 3 yaşındaki çocuğa, otomobilin çarpma anı kamerada Oyun oynayan 3 yaşındaki çocuğa, otomobilin çarpma anı kamerada         
15:48
Ruh sağlığı merkezinde şüpheli yangın Ruh sağlığı merkezinde şüpheli yangın         
15:42
Parkta oturan 65 yaş üstü iki amcanın Parkta oturan 65 yaş üstü iki amcanın "Niye bakıyorsun?" kavgası kanlı bitti         
15:42
İngiltere Merkez Bankası faizi sabit tuttu varlık alım programını artırdı İngiltere Merkez Bankası faizi sabit tuttu varlık alım programını artırdı         
15:41
Napoli taraftarı, koronavirüs salgınını hiçe sayarak şehirde kupa şampiyonluğunu kutladı Napoli taraftarı, koronavirüs salgınını hiçe sayarak şehirde kupa şampiyonluğunu kutladı         
15:34
Survivor'un gizemli yarışmacısı Barış Murat Yağcı, merak edilen hayat hikayesini anlattı Survivor'un gizemli yarışmacısı Barış Murat Yağcı, merak edilen hayat hikayesini anlattı         
15:25
Emlak müşavirliği yasasıyla başkasının evini satmak isteyenlere 30 bin TL ceza kesilecek Emlak müşavirliği yasasıyla başkasının evini satmak isteyenlere 30 bin TL ceza kesilecek         
15:24
Kocaeli'nin İstanbul sınırındaki ilçelerinde vaka sayıları arttı Kocaeli'nin İstanbul sınırındaki ilçelerinde vaka sayıları arttı         
15:22
Türkiye karşısında çaresizliğini itiraf eden Yunanistan, yanına İsrail'i çekme çabasında Türkiye karşısında çaresizliğini itiraf eden Yunanistan, yanına İsrail'i çekme çabasında         
15:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2020 18:06:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: D vitamini bağışıklık sistemini güçlendiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]