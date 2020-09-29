Dacia, 3 modelini tamamen yeniledi - Son Dakika

Dacia, 3 modelini tamamen yeniledi

Dacia, üçüncü nesil Sandero, Sandero Stepway ve Logan ile en çok satan ikonik modellerini tamamen yeniledi.

Dacia, 3 modelini tamamen yeniledi, System.String[]

Dacia, üçüncü nesil Sandero, Sandero Stepway ve Logan ile en çok satan ikonik modellerini tamamen yeniledi.

Dacia'dan yapılan açıklamaya göre, yepyeni tasarım ve ekipmanlarla gelen modeller, tüketici ihtiyaçlarıyla erişilebilir fiyatı bünyesinde birleştiriyor.

ECO-G motor ile daha yüksek verimlilik ve düşük yakıt tüketiminin yanı sıra yeni benzinli motorlar sunan ikonik modeller, CVT güç aktarım sistemine sahip otomatik şanzımanı da içeriyor.

Belirgin hatlarıyla yeni Sandero, yeni Sandero Stepway ve yeni Logan güçlü karakterleri ve görünümleri ile öne çıkıyor.

Artırılmış ferahlık hissi ve çok yönlülüğü ile yeniden tasarlanan modeller, daha eğimli ön cam ve alçak tavan çizgisi sayesinde daha akıcı bir görünüm kazandı.

Her 3 modelin de yerden yüksekliği artarken, kendini hemen fark ettiren yeni Sandero Stepway, logolu tavan rayları ve SUV tasarım kodu ile her zamankinden daha güçlü. Bu kodlara ön ızgaranın altındaki krom Stepway logosu eşlik ederken, ön ve arka tamponlarda gövde rengindeki metal koruma plakaları bulunuyor.

Yeni Logan ise artan uzunluğu, akıcı tavan çizgisi ve daha eğimli ön camı ile her zamankinden daha dinamik bir görünüm sağlıyor.

Y şeklindeki LED ışık imzası ve yüksek kaliteli tasarımı, yeni Sandero ile benzerlik taşıyor.

Dacia'nın yeni Y şeklindeki LED ışık imzası, her 3 modele de güçlü bir kimlik kazandırıyor.

Yatay bir çizgi, hem öndeki hem de arkadaki iki ışığı birleştirerek LED çizgileriyle otomobili daha dikkat çekici hale getiriyor.

Tüm donanım seviyelerinde standart özellik olarak sunulan LED farlar gece görüşünü de artırıyor.

Tamamen yenilenen modellerde kabinde yaşanan değişim her açıdan dikkat çekiyor. Daha ergonomik hale getirilen yeni gösterge panelinde kullanılan malzemeler kullanıcıya daha modern ve kaliteli bir ambiyans sunuyor.

Yeni koltuk tasarımı sayesinde daha ergonomik hale getirilen sürüş pozisyonu, ayarlanabilir koltuk ve direksiyon özellikleri konforu artırıyor.

Dacia ayrıca, kullanıcıya akıllı telefon aracılığıyla doğrudan radyo, navigasyon ve aramaları kontrol etme imkanı sağlayan yeni bir Medya Kontrol Sistemi sunuyor.

Yeni Sandero, yeni Sandero Stepway ve yeni Logan güçlendirilmiş yapıları ile güvenlik seviyesini daha da yukarı taşırken, eCall gibi yeni sürüş destek sistemlerini standart olarak sunuyor.

Tamamen yenilenen ikonik modeller daha verimli motor ve aerodinamik yapıları ile yüksek sürüş keyfini, daha düşük yakıt tüketimiyle birleştiriyor. Benzinli motor ürün gamında yeni CVT otomatik şanzımanın yanı sıra sade, güvenilir ve ekonomik bir çözüm olan ECO-G benzinli/LPG çift yakıt sistemi de sunulmaya devam edecek.

Nesil, Dacia, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 09:45 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Dacia, 3 modelini tamamen yeniledi - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Dolu yağışı hayatı felç etti! O anlar vatandaşın kamerasıyla anbean kaydedildi Atmaca füzesinde son bir test kaldı, seri üretime geçilecek Boşanma aşamasında olduğu karısını öldürüp aynı tüfekle intihar etti Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi Yolcu minibüsünde pes dedirten görüntüler: Maskesini çıkarıp alkol kullandı Kadıköy'de galericilerden araçları için kilimli, paspaslı dolu önlemi İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz ABD'de Elmas Krateri Parkı'nı ziyaret eden kişi 9 karatlık elmas buldu
Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, Mario Balotelli'ye teklif yaptı Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, Mario Balotelli'ye teklif yaptı         
15:54
İBB'nin Twitter hesabı Ronaldo'nun montaj yapılmış fotoğrafını paylaştı İBB'nin Twitter hesabı Ronaldo'nun montaj yapılmış fotoğrafını paylaştı         
15:44
İstanbul'daki sel kabusunu en iyi anlatan video! Araç bir anda sürüklenmeye başladı İstanbul'daki sel kabusunu en iyi anlatan video! Araç bir anda sürüklenmeye başladı         
15:25
Son Dakika! TBMM Başkanı Şentop: Kasten adam öldürme ve cinsel suçlarda idam cezası düşünülebilir Son Dakika! TBMM Başkanı Şentop: Kasten adam öldürme ve cinsel suçlarda idam cezası düşünülebilir         
14:59
Polonya'da saldırgan öğrenci ders esnasında 3 kız öğrenciyi bıçakladı Polonya'da saldırgan öğrenci ders esnasında 3 kız öğrenciyi bıçakladı         
14:44
Kapadokya'da pes dedirten görüntü: Kayalar oyuldu, 'butik otel' olarak satışa sunuldu Kapadokya'da pes dedirten görüntü: Kayalar oyuldu, 'butik otel' olarak satışa sunuldu         
14:32
Uzmanlardan temassız kart dolandırıcılığı konusunda vatandaşa çok önemli uyarı Uzmanlardan temassız kart dolandırıcılığı konusunda vatandaşa çok önemli uyarı         
14:26
İstanbul'daki dolu yağışından çarpıcı görüntüler İstanbul'daki dolu yağışından çarpıcı görüntüler         
13:06
Hırsızlıktan korkup yanlarına aldıkları para ve altını, kapkaççıya kaptırdılar Hırsızlıktan korkup yanlarına aldıkları para ve altını, kapkaççıya kaptırdılar         
12:32
Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi         
12:13
Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi         
11:58
Öğrencilerine ders anlatmak için çıktığı tepede, kalp krizinden öldü Öğrencilerine ders anlatmak için çıktığı tepede, kalp krizinden öldü         
11:54
Didim Belediye Başkanı, ilçenin göbeğine sevgilisinin heykelini mi diktirdi? Didim Belediye Başkanı, ilçenin göbeğine sevgilisinin heykelini mi diktirdi?         
11:44
25 çocuğu zehirleyip birinin ölümüne neden olan öğretmene idam cezası verildi 25 çocuğu zehirleyip birinin ölümüne neden olan öğretmene idam cezası verildi         
11:25
Nusret Gökçe'nin 10 gün önce açtığı şubenin kapısına kilit vuruldu Nusret Gökçe'nin 10 gün önce açtığı şubenin kapısına kilit vuruldu         
11:17
Tekirdağ'ın 600 gramlık, 'hırsız almaz' kavunları yoğun talep görüyor Tekirdağ'ın 600 gramlık, 'hırsız almaz' kavunları yoğun talep görüyor         
08:10
Komşusunun eşiyle yasak aşk yaşayan Cengiz K.'nın skandalları bitmek bilmiyor: Esra'da güzellik desen yok, para desen yok Komşusunun eşiyle yasak aşk yaşayan Cengiz K.'nın skandalları bitmek bilmiyor: Esra'da güzellik desen yok, para desen yok         
19:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2020 16:02:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dacia, 3 modelini tamamen yeniledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei