DACIA ECO-G Serisi ile Şimdi LPG'li, Daha Ucuz, Daha Ekonomik

G VERSİYONU İLE GENİŞLİYOR DACIA ECO-G Serisi, Müşterilerinden gelen talebe kayıtsız kalmayan DACIA, birbirinden değerli modellerini LPG'li hale getirdi.

DACIA ÜRÜN GAMI ECO-G VERSİYONU İLE GENİŞLİYOR





DACIA ECO-G Serisi, Müşterilerinden gelen talebe kayıtsız kalmayan DACIA, birbirinden değerli modellerini LPG'li hale getirdi.



Dacia Türkiye'de, çevreci ve ekonomik enerji kaynağı LPG'nin avantajlarını sunan yeni versiyonları ile ürün gamını genişletiyor ve marka gelişimini sürdürüyor.

Dacia markası, ECO-G olarak adlandırdığı bu seriyi Sandero, Logan MCV, Duster ve Lodgy binek modelleri ile satışa sunuyor.

Dacia LPG versiyonları, benzinli versiyonlara göre ortalama yüzde 25 – 30 daha düşük toplam kullanım maliyeti sağlıyor.

LPG'li versiyonları ile Logan MCV 88.900 TL, Sandero 91.900 TL, Lodgy 101.900 TL, Duster ise 108.900 TL'den başlayan fiyatlarla Türkiye'de müşterilerin beğenisine sunuluyor.

ECO-G serisi, 2018 yılını 8'inci sırada tamamlayan Dacia'nın, marka sıralamasında daha üst sıralara taşınmasına katkıda bulunacak.



Dacia, dünyada ve Türkiye'de gelişimini sürdürmeye devam ediyor. Müşterilerin talep ve ihtiyaçlarına uygun çözümler üreten Dacia markası, LPG'li versiyonlarını ürün gamına ekliyor. Toplam kullanım maliyeti avantajına sahip ECO-G serisi olarak adlandırılan LPG'li versiyonlar, ekonomik ve ekolojik özellikleriyle dikkat çekiyor.



Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş;





"Dünyada ve ülkemizde marka ve ürün gamı gelişimini sürdüren Dacia, Türkiye pazarında 2018 yılını 29 bin 918 adetlik satış rakamı ve 4,8 pazar payı ile marka sıralamasında 8'inci sırada tamamladı. Müşteri beklentilerine eksiksiz cevap vermek üzere ürün gamını sürekli güncelleyen marka, "yalın, sağlam, ulaşılabilir" felsefesi doğrultusunda bugüne kadar yüzbinlerce müşteriye ulaştı.



Son 10 yıldır LPG'ye sürekli artan talebe cevap vermek üzere, pazarın dinamiklerine paralel olarak üretilen Dacia ECO-G versiyonlarını, Türkiye'de de müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz. Türkiye, LPG'li araç parkı büyüklüğü bakımından dünyanın en büyük ülkesi olup otogaz tüketiminde ise Avrupa lideri ve Dünya ikincisi konumunda yer alıyor.



Türkiye binek otomobil parkındaki LPG'li araç payı bugün yüzde 38 oranında. ECO-G versiyonlarının, Dacia markasının pazardaki konumunu daha da güçlendireceğini düşünüyoruz. OYAK Grubu'nun müşteri odaklı yaklaşımı çerçevesinde Dacia'nın bu yeni serisinin, toplam kullanım maliyeti düşük araç çözümü arayan müşterilerimizin taleplerine en iyi şekilde cevap vereceğinden hiç şüphemiz yok." dedi.



Düşük yakıt ve kullanım maliyeti





Dacia, ECO-G serisini Sandero'da Stepway versiyonu, Logan MCV ve Lodgy'de Ambiance versiyonu; Duster'da ise Comfort ve Prestige versiyonu ile Türkiye'de müşterilerinin beğenisine sunuyor.



Benzin ve dizel versiyonlara göre daha ekonomik ve çevreci olma özelliği ile öne çıkan Dacia ECO-G serisi, daha uzun motor ömrü ile diğer motor tiplerinden ayrılıyor. LPG versiyonları, benzinli versiyonlara oranla yaklaşık yüzde 45 daha düşük yakıt maliyeti ve ortalama yüzde 25 – 30 daha uygun kullanım maliyeti ile öne çıkıyor.



Orijinal fabrika üretimli olan ve LPG yakıtı ile çalışmaya uygun teknik modifikasyonlar ile geliştirilen Dacia ECO-G versiyonlarında kullanılan motorlar, uzun ömür ve ekonomik kullanım sürekliliği sağlıyor. Bu yeni versiyonda, en büyük LPG markalarından biri olan LandiRenzo kullanılıyor. Dacia'nın LPG'li versiyonları, Renault MAİS garantisi altında müşterilerinin beğenisine sunuluyor.



Dacia ECO-G serisi, uygun satın alma ve kullanım maliyet avantajı ile perakende müşterilerin yanı sıra ticaretle uğraşan profesyonellerin ve küçük ölçekli şirketlerin de ihtiyaçlarını karşılıyor.



ECO-G NEDİR?





• Eco-G serisi, Dacia markasının LPG teknolojisini kullandığı, toplam sahip olma ve kullanım maliyeti açısından en avantajlı versiyonlarıdır.



• Eco ismi ekonomik ve ekolojik oluşunu, G ise yeşil enerjiyi temsil eder.



• Eco-G serisi'nin kullandığı LPG, temiz bir yakıt olması, kolay depolanabilmesi ve taşınabilmesi sebebiyle; günümüzde en çok kullanılan enerji kaynaklarından birisidir.



ECO-G'nin AVANTAJLARI NELERDİR?





• Eco-G serisi araçlarda motorlar LPG yakıtı ile çalışmaya uygun teknik modifikasyonlar ile geliştirilmiştir. Bu sayede uzun ömür ve ekonomik kullanım sürekliliği sağlanmıştır.



• Eco-G versiyonlar benzin ve dizel versiyonlara göre daha çevrecidir.



• Eco-G teknolojisine sahip bir aracın toplam kullanım maliyeti aynı modelin benzinli versiyonuna göre ortalama %30-35* daha düşüktür.



• Eco-G serisi araçların, benzinlilere göre 100 km kullanım maliyeti yaklaşık 10-15 TL* daha düşüktür.



• Eco-G teknolojili araçlar orijinal fabrika üretimli oldukları için satış öncesi kontrol ve muayeneye gerek yoktur.



• Eco-G serisi araçların bakım periyodları, benzinli ve dizel araçlar ile aynıdır. Müşteri ayrıca LPG bakımı için servise gitmek zorunda değildir.



• Eco-G serisi araçların LPG yakıt tankları, diğer yakıt tanklarının 6 katı kalınlığında yüksek dayanımlı çelikten üretilmiş olup ileri seviye güvenlik ekipmanları ile donatılmıştır ve stepne yuvasında yer aldığı için bagaj hacminde kayıp yaşanmamaktadır.



• Eco-G teknolojisinde, en iyi ve güvenilir LPG markalarından biri olan LandiRenzo LPG kiti kullanılmaktadır.



• Eco-G teknolojili araçlarda LPG sistemi tamamen Renault MAİS garantisi altındadır.



Dacia ECO-G Serisi

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: Teknotalk.com

Erdoğan'ın imzasıyla Gelibolu Yarımadası "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi

Iğdır'dan acı haber! 2 askerimiz şehit oldu

Türkiye'nin milli 'teknolojik katırı' BOĞAÇ özellikleriyle göz dolduruyor

Türk yetkililer Reuters'a konuştu: Erdoğan'a ilettiler, Ankara'da büyük kaygı var