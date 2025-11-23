Gölete girip gözden kayboldu, acı haber geldi - Son Dakika
Gölete girip gözden kayboldu, acı haber geldi

Gölete girip gözden kayboldu, acı haber geldi
23.11.2025 19:30  Güncelleme: 19:58
Gölete girip gözden kayboldu, acı haber geldi
Kastamonu'da Yumurtacı Göleti'ne giren ve bir süre sonra gözden kaybolan 53 yaşındaki Fikri Balcı'nın cansız bedeni bulundu.

Kastamonu'nun Daday ilçesin alınan bilgiye göre, aracıyla Yumurtacı Göleti'ne gelen 53 yaşındaki Fikri Balcı'nın suya girdiğini ve gözden kaybolduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

ACI HABER GELDİ

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri yönlendirildi.

AFAD dalgıç ekibinin suda yaptığı çalışmalar sonucunda Balcı'nın cansız bedenine kıyıdan beş metre uzaklıkta ulaşıldı.

Balcı'nın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

ZAFER PARTİSİ İLÇE BAŞKANI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Balcı'nın Zafer Partisi Daday İlçe Başkanı olarak görev yaptığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

Acil Durum, Kastamonu, Güvenlik, Güncel, Balcı, Daday, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gölete girip gözden kayboldu, acı haber geldi - Son Dakika

