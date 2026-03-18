Dağ mahalleyi yutuyor! 14 ev yıkıldı, yolun güzergahı değişti
Dağ mahalleyi yutuyor! 14 ev yıkıldı, yolun güzergahı değişti

18.03.2026 13:00  Güncelleme: 13:12
İzmir'in Çiğli ilçesindeki katı atık depolama tesisi çevresinde meydana gelen heyelan nedeniyle bugüne kadar 14 ev yıkıldı. Bölgede yıllardır devam eden şiddetli zemin hareketliliği, çevredeki yerleşim yerleri için büyük bir risk oluşturmayı sürdürüyor.

Bölgede 1992 yılından bu yana faaliyette olan Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Tesisi çevresinde, 2013 yılında başlayan toprak kaymaları zamanla hızlandı. Tesisin oluşturduğu baskı ve yeraltı sularının etkisiyle Cumhuriyet ile Harmandalı mahallelerinde devasa yarıklar oluştu. Yolların parçalandığı ve zeminde metrelerce kaymanın yaşandığı bölgede, can ve mal güvenliği tehdidi altındaki evler kademeli olarak tahliye edildi.

"DAĞLAR KAYIYOR"

Uzmanların acil drenaj yapılması ve atık dökümünün durdurulması yönündeki uyarılara rağmen tahribat engellenemedi. Cumhuriyet Mahallesi eski Muhtarı Dursun Ali Kazar, 2006 yılından bu yana sorunu dile getirmelerine rağmen yetkililerin durumu görmezden geldiğini belirtti. Bölgedeki tahribatın ulaştığı boyuta dikkat çeken Kazar, "Bugün dağlar kayıyor, evler yıkılıyor ve yollar çöküyor. Gördüğünüz gibi yolun güzergahı bile değişmiş durumda. Bölgede 14 tane ev yıkıldı ve tam bin 800 mağduriyet oluştu" dedi.

ÖNLEM ÇAĞRISI

Anayasal haklarını savunduklarını ifade eden Kazar, "Biz vatandaşlık görevimizi yaparak yetkililere sesleniyoruz. Doğamızı yok etmeyin, havamızı kirletmeyin. Can ve mal kaybı yaşanmadan en kısa sürede gerekli önlemleri alın. Kayıplar yaşandıktan sonra ne anlatırsanız anlatın, gideni geri getiremezsiniz" şeklinde konuştu.

Bölgedeki binaların zemin etüt çalışmaları yapılarak ruhsatlı inşa edildiğini hatırlatan Kazar, "1993 yılındaki Ümraniye ve Erzincan felaketleri gibi acı örnekler var. Bunların tekrar yaşanmasını istemiyoruz. Görevlilerin bu noktada ihmali olanları tespit etmesi gerekiyor. Sadece bugünkü yönetim değil, sürecin başından bugüne kadar görev alan herkes sorumludur" ifadelerini kullandı.

ÇEVRECİLERE SİTEM

Çevrecilerin ve bilim insanlarının Harmandalı konusunda sessiz kaldığını savunan Kazar, "Harmandalı söz konusu olunca kimse çıkmıyor, görmüyor ve duymazlıktan geliyor. Yıllardan beri tek başıma mücadele veriyorum. Çevrecilerin bu duyarsızlığı karşısında söyleyecek söz bulamıyorum. Sadece şu yola bakarsanız bile 10-20 metre kaydığını görürsünüz" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA

Advertisement
