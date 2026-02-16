Dağ patladı içinden şelale çıktı

Diyarbakır'da yüz güldüren sağanak yağışlar, kent genelinde etkisini gösterdi. Yağışların ardından kırsal bir bölgede dağ yamacında yarılma oluştuğu ve yarılan noktadan su çıktığı görüldü.

Bölgede yaşayan dogadakigezgin kanalından paylaşılan videoda, dağın içinden gelen suyun şelaleye dönüştüğü gözlendi.

YAĞIŞLAR ETKİLİ OLDU

Uzmanlar, son dönemde toprağın yoğun şekilde suya doymasının yer altı su hareketlerini artırabileceğini, bunun da yüzeyde yarılma ve su çıkışlarına yol açabileceğini belirtiyor. Yetkililer, bölgede olası heyelan ve toprak kayması riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.