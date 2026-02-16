Dağ patladı içinden şelale çıktı - Son Dakika
Yaşam

Dağ patladı içinden şelale çıktı

Dağ patladı içinden şelale çıktı
16.02.2026 08:29  Güncelleme: 08:32
Dağ patladı içinden şelale çıktı
Diyarbakır'da son günlerde etkili olan yoğun yağışların ardından bir dağ yamacında yarılma meydana geldi, içinden su fışkırdı.

Diyarbakır'da yüz güldüren sağanak yağışlar, kent genelinde etkisini gösterdi. Yağışların ardından kırsal bir bölgede dağ yamacında yarılma oluştuğu ve yarılan noktadan su çıktığı görüldü.

Bölgede yaşayan dogadakigezgin kanalından paylaşılan videoda, dağın içinden gelen suyun şelaleye dönüştüğü gözlendi.

YAĞIŞLAR ETKİLİ OLDU

Uzmanlar, son dönemde toprağın yoğun şekilde suya doymasının yer altı su hareketlerini artırabileceğini, bunun da yüzeyde yarılma ve su çıkışlarına yol açabileceğini belirtiyor. Yetkililer, bölgede olası heyelan ve toprak kayması riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Dağ patladı içinden şelale çıktı
Dağ patladı içinden şelale çıktı

    Yorumlar (4)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    SÜPHANALLAH LA GUVVETE İLLA BİLLAH 15 1 Yanıtla
  • Ayhan Tezcan Ayhan Tezcan:
    maşallah maşallah subhanallah 7 1 Yanıtla
  • İsmail Gündoğdu İsmail Gündoğdu:
    daha önce zaten orada su akıyordu, işiniz gücünüz yalan dolan 4 2 Yanıtla
  • poyraz can poyraz can:
    Eskiden varmış zaten maşalllah tekrar akmış 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
