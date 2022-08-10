Diyarbakır anneleri bunaltıcı sıcakta evlatları için nöbet tutuyor - Son Dakika
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Diyarbakır anneleri bunaltıcı sıcakta evlatları için nöbet tutuyor

10.08.2022 15:40
Diyarbakır anneleri bunaltıcı sıcakta evlatları için nöbet tutuyor

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, bunaltıcı sıcakta da evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, bunaltıcı sıcakta da evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1073'üncü gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Mevlüde Üçdağ, oğlu Ramazan'a kavuşuncaya kadar eyleme devam edeceğini söyledi.

Evladına kavuşmak istediğini ifade eden Üçdağ, "8 yıldır evladıma hasretim. Evladımı benden koparıp götürdüler. Burada kararlıkla eylemimize devam edeceğiz. Evladımı almadan gitmem. Bilsinler ki zafer annelerindir." dedi.

Üçdağ, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Evlatlarımızı istiyoruz"

Oğlu Fatih için eylem yapan baba Abdullah Demir de yaklaşık 3 yıldır yaz, kış, salgın demeden evlatlarına kavuşmak için oturma eylemi yaptıklarını belirtti.

Çocuklarına kavuşana kadar eylemi sürdüreceklerini dile getiren Demir, "Çocuklarımızı almadan buradan kalkmıyoruz. Evlatlarımızı istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Ailelerin evlat nöbeti bin 72'nci gününde Ailelerin evlat nöbeti bin 72'nci gününde Ailelerin evlatları için direnişi bin 71 gündür sürüyor Ailelerin evlatları için direnişi bin 71 gündür sürüyor
Kaynak: AA

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