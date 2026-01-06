DAGC\'den İran Konsolosluğu\'na Ziyaret

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Yönetimi, İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Alibeman Eghbalı Zarch'a iade-i ziyarette bulundu.

İran Konsolosluğu binasında sabah kahvaltısında gerçekleşen ziyarette Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ayhan Türkez, Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu Başkanı İrfan Tarakçıoğlu ile yönetim kurulu üyeleri Mesut Gülrek, Talip Akpunar, Nihat Kılıçoğulları ve Soner İstanbullu hazır bulundu.

Ziyarette gündemdeki konulan ile Erzurum ve İran arasında mevcut ilişkilerin geliştirilmesi, DAGC ile İran'daki gazetecilik mesleki kuruluşları arasında karşılıklı iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Başkonsolos Alibeman Eghbalı Zarch'ın yönetim kurulu üyelerine yaklaşan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sebebiyle Farsça ve Türkçe yazılı kutlama mesajı takdim ettiği ziyarette DAGC Başkanı Ayhan Türkez de cam işlemesi bir vazo hediye etti.

Ziyarette Başkonsolos Muavini Javad Pirbodaghı ve Tercüman Asal Kamranı de yer aldı. - ERZURUM