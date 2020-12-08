Dağlık Karabağ: Erivan'da sivil itaatsizlik eylemleri başladı, protestocular Paşinyan'ın istifasını istiyor - Son Dakika
BBC

Dağlık Karabağ: Erivan'da sivil itaatsizlik eylemleri başladı, protestocular Paşinyan'ın istifasını istiyor

08.12.2020 14:52
Dağlık Karabağ: Erivan'da sivil itaatsizlik eylemleri başladı, protestocular Paşinyan'ın istifasını istiyor, System.String[]

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da, muhalefet Başbakan Nikol Paşinyan'ı istifaya zorlamak amacıyla sivil itaatsizlik eylemleri başlattı.

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da, muhalefet Başbakan Nikol Paşinyan'ı istifaya zorlamak amacıyla sivil itaatsizlik eylemleri başlattı.

Meclis'te temsil edilmeyen siyasi partiler, Dağlık Karabağ savaşındaki yenilgiden sorumlu tuttukları Paşinyan'a istifa etmesi için bugün 12.00'ye kadar süre tanımışlar, aksi halde sivil itaatsizlik eylemleri başlatacakları tehdidinde bulunmuşlardı.

Paşinyan istifa ve erken seçim çağrılarını reddederken sürenin dolmasından sonra sokaklara dökülen protestocular muhalefetin çağrısıyla ana yollarda barikatlar kurmaya başladı.

Ermeni Devrimci Federasyonu (Taşnaksutyun) Bürosu üyesi İşhan Saghatelyan Facebook sayfasında yayımladığı mesajında "Bu andan itibaren, saat 17.00'ye kadar Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşlarının protestolar ve barışçıl itaatsizlik eylemleri gerçekleştirme hakkı var" dedi.

Sokaklara çıkan binlerce gösterici 'Hain Nikol' sloganları attı.





'Paşinyan'ın kanunsuz emirlerini yerine getirmeyin'

Saghateleyan, güvenlik güçlerini de "halkın protesto hakkını güvence altına almaya ve Paşinyan'ın kanun dışı emirlerini yerine getirmemeye ve protestoculara karşı güç kullanmamaya" çağırdı.

Dağlık Karabağ'da iki taraftan binlerce kişinin öldüğü altı hafta süren savaşın ardından 9 Kasım'da Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya tarafından bir anlaşma imzalanmıştı.

Anlaşma, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ çevresinde işgal ettiği üç bölgeden çekilmesini öngörüyor.





Anlaşmanın duyurulmasından ardından Paşinyan'ı vatan hainliğiyle suçlayan gruplar parlamentoyu basmıştı.

Paşinyan'ın istifasını isteyen bu gruplar anlaşmanın feshedilmesini talep etmişlerdi.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra işgalin bittiği bölgeleri terk etmeye başlayan bazı Ermeniler, evlerini yakmıştı.

Dağlık Karabağ: Erivan'da sivil itaatsizlik eylemleri başladı, protestocular Paşinyan'ın istifasını istiyor

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Son Dakika Dünya Dağlık Karabağ: Erivan'da sivil itaatsizlik eylemleri başladı, protestocular Paşinyan'ın istifasını istiyor - Son Dakika Dünya

BBC

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