Daha 33 yaşındaydı: Polis memurunun acı sonu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde görev yapan 33 yaşındaki polis memuru Ogün Salurlu, evinde yatağında ölü bulundu. Salurlu'nun kalp krizi geçirmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Nusaybin ilçesi 8 Mart Mahallesi'nde meydana gelen olayda evinde yaşayan polis memuru Ogün Salurlu sabah saatlerinde uyanmayınca ailesi kendisini uyandırmak istedi. Salurlu'nun tepki vermemesi üzerine aile durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ogün Salurlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Salurlu'nun cenazesi önce Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cenaze daha sonra otopsi işlemleri için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.
Eski pehlivan olduğu öğrenilen Ogün Salurlu'nun kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Olayın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrası netleşeceği öğrenildi.
