Hogwarts Legacy çıkış tarihi açıklandı! - Son Dakika
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Hogwarts Legacy çıkış tarihi açıklandı!

13.08.2022 15:02
Hogwarts Legacy çıkış tarihi açıklandı!

Daha önce ertelemelere maruz kalan Harry Potter oyunu Hogwarts Legacy karar verildi. Çıkış tarihi açıklandı.

Warner Bros. Games'in yapımcılığını üstlendiği Harry Potter evreninde geçen Hogwarts Legacy oyununun piyasaya çıkış tarihi hala gizemini koruyor. İlk olarak 2020'de ortaya çıkan oyun birçok kez ertelemeye maruz kaldı.

Hogwarts Legacy, bu kez Şubat 2023'e ertelendi

İlk olarak 2020'nin sonunda düzenlenen Playstation 5 konferansında duyurulan RPG oyunu Hogwarts Legacy, Harry Potter hayranlarının merakla beklediği yapımlar arasında şimdiden yerini aldı. Oyunun başlangıçta 2021'de piyasaya sürülmesi gerekiyordu ancak daha sonra çeşitli sebeplerle 2022'nin sonuna ertelenmişti.

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Ancak şirket bir kez daha erteleme kararı aldı. Yapımın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre oyun, 10 Şubat 2023'e ertelendi. Hogwarts Legacy ilk olarak PC, PS4, PS5, Xbox One ve Xbox Series X için çıkış yapacak. Nintendo Switch sürümü ise daha sonra gelecek.

Hogwarts Legacy çıkış tarihi açıklandı!

Şirket, yapımın çıkış tarihini şu ifadelerle birlikte açıkladı.

Hogwarts Legacy, 10 Şubat 2023'te PlayStation, Xbox ve PC için çıkacak. Nintendo Switch lansman tarihi yakında açıklanacak. Ekip, oynamanız için heyecanlı, ancak mümkün olan en iyi oyun deneyimini sunmak için biraz daha zamana ihtiyacımız var.

Şirket, Mart ayında yapımın oynanışı ile ilgili 14 dakikalık bir video paylaştı. Harry Potter dünyasında geçen hikaye kapsamında oyuncular, kendi sihirbazını yaratarak Hogwarts evreninde yolculuğa başlayacak. Hogward Legacy ile RPG tutkunları; ölümcül düşmanlarla savaşırken güçlü büyüler öğrenecek, iksirler hazırlayacak ve büyülü bitkiler toplayarak karakterlerinin becerilerini geliştirecek. Ayrıca ekibinize dahil edebileceğiniz yeni karakterler ile tanışacak

Hogwarts Legacy sizce beklentileri karşılayabilecek mi? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşınız.

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Kaynak: Shiftdelete

Warner Bros, xbox, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Hogwarts Legacy çıkış tarihi açıklandı! - Son Dakika

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