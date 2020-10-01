Daha yeşil bir Manisa için yoğun mesai - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde 5789 Sokakta peyzaj ve çimlendirme çalışmalarına başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ve Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş ile birlikte Güzelyurt Mahallesi'nde 5789 Sokakta başlayan peyzaj ve çimlendirme öncesi hazırlık çalışmalarını inceledi. Ağaç bakımı, çimlendirme öncesi toprak hazırlığı ve kaldırım düzenlemelerinin eş zamanlı gerçekleştirildiği alanın kısa sürede Manisa'ya yakışacak, arttırılmış yeşil zeminin olduğu bir yaşam alanına dönüşmesi hedefleniyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş da çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Göktaş, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda, Manisa'da yeşillenmeyen alan kalmaması için canla başla çalışıyoruz. Görüldüğü gibi hummalı çalışmalar içerisindeyiz. Buradaki ağaçların bakımını, alanın aydınlatma çalışmalarını ve çimlendirme faaliyetlerini 2-3 hafta içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Manisa'mızdaki yeşil alanları arttırmak için faaliyetlerimizi sürdüreceğiz" diye konuştu. - MANİSA