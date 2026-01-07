Daikin'den Yeşil Bina Çözümleri Etkinliği - Son Dakika
Daikin'den Yeşil Bina Çözümleri Etkinliği

07.01.2026 12:28
Daikin Türkiye, iklim krizi ve enerji verimliliği üzerine 'Uzman Günü' etkinliği düzenledi.

Daikin Türkiye, iklim krizi, gelişen mimariyle yeşil bina yaklaşımı ve enerji verimli iklimlendirme çözümlerini odağına aldığı "Uzman Günü" etkinliği düzenledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, iklim değişikliğiyle mücadeleyi uzun vadeli bir sorumluluk alanı olarak ele alan Daikin, teknolojik çözümler geliştirmenin yanı sıra bu alanda farkındalık yaratmaya ve bilgi paylaşımına önem veriyor.

Söz konusu yaklaşım doğrultusunda şirket, mimarlık ve iklimlendirme teknolojilerini sürdürülebilirlik ekseninde bir araya getiren Uzman Günü etkinliğini hayata geçirdi.

Daikin Türkiye ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, iç mimar Hakan Kütahya konuşmacı olarak yer aldı. Konfor sunan yaşam alanları ve enerji verimliliğinin geleceğin şehirlerindeki rolüne dikkat çekilen organizasyonda, mimarlık ve iklimlendirme disiplinlerinin birlikte değerlendirilmesinin önemi vurgulandı.

Daikin Türkiye Kurumsal İletişim Bölüm Müdürü Hülya Dinçer'in moderatörlüğünü üstlendiği etkinlikte, Hakan Kütahya ile Daikin Applied Sistemleri Satış Departman Müdürü Fahri Umut Ertür, iklim krizinin yapı tasarımlarına etkisinden yeşil bina yaklaşımlarına uzanan değerlendirmelerde bulundu.

Sürdürülebilir mimarlık, enerji verimliliği, yeni nesil bina tasarımları, ısı pompaları, yenilenebilir enerji entegrasyonu ve düşük karbonlu iklimlendirme çözümlerinin masaya yatırıldığı toplantıda, mimarlık ve teknoloji entegrasyonunun çevresel sürdürülebilirlik ve kullanıcı konforuna katkılarına işaret edildi.

FUHA İstanbul ziyaret edildi

Katılımcılar etkinlik kapsamında iklimlendirme deneyim merkezi FUHA İstanbul'u ziyaret ederek, sürdürülebilir iklimlendirme çözümlerini de inceledi.

Ürün geliştirme, AR-GE ve teknolojik yatırımlarını "Daikin Çevre Vizyonu 2050" doğrultusunda şekillendiren şirket, 2050 yılına kadar net sıfır sera gazı emisyonu hedefliyor.

Şirket, söz konusu etkinlikle mimarlık ve iklimlendirme sektörleri arasında ortak bir farkındalık bilincine katkı sunmayı amaçlıyor.

Kaynak: AA

SON DAKİKA: Daikin'den Yeşil Bina Çözümleri Etkinliği
