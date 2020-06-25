Daikin, endüstriyel soğutmada büyümeye devam ediyor - Son Dakika

İklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren Daikin, uzmanlık alanındaki hizmet skalasını genişletmeye ve bu alanda büyümeye devam ediyor.



Daikin açıklamasına göre, gıda soğutmaları için soğuk hava deposu sistemlerinden marketlerin reyon soğutmalarına uzanan soğuk zincir ürün gamını çeşitlendirmek üzere hareket eden şirket, yaptığı büyük satın almalarla bu kulvarda da liderliği hedefliyor.



Bu amaçla endüstriyel soğutma alanında faaliyet gösteren J&E Hall, Zanotti, Technoblock, Hubbard, AHT ve Tewis gibi önemli markaları bünyesine katarak gücünü artıran Daikin, 25 yıllık Technoblock Türkiye bayi ve servis ağı ile birlikte Türkiye pazarında Daikin ZEAS ve İtalyan Technoblock markalarıyla tüketiciye ulaşıyor.



Soğuk zincirin her halkasında ürün gamını çeşitlendiren Daikin, kendi teknolojisiyle bu markaların know how'ını birleştiriyor. Böylece enerji tasarruflu, yüksek katma değerli cihazlar üreterek endüstriyel soğutma alanında Amerika, Avrupa ve Asya'nın yanı sıra Çin'de de büyüyor.



Bu alanda yatırımlarını sürdüren Daikin, Türkiye pazarında büyümeyi de önemsiyor. Türkiye pazarında kendi üretimi ZEAS kondenser üniteleri ve İtalyan Technoblock markalarıyla hizmet veren şirket, iç pazarda liderliği amaçlıyor. Üstün teknolojili ve çevreci endüstriyel soğutma ürünleriyle market zincirleri, restoranlar, gıda firmaları, medikal alanda faaliyet gösteren yapılar, meyve-sebze-et ve balık depolaması alanındaki girişimcileri hedefliyor.



Enerji ve çevreye dayalı hizmet çözümlerle yeni bir değer oluşturmayı amaçlıyor

Endüstriyel soğutma sistemleri; gıdaların saklanması, gıda atıklarının azaltılması, düşük karbon salımı ile ilgili dünya genelinde mevcut kritik zorlukların aşılmasına katkıda bulunduğundan yüksek öneme sahip bir sosyal olgu olarak kabul ediliyor.

Yüksek verimli cihazlar, inverter ve soğutucu akışkan evaporasyon sıcaklığı kontrolü gibi birçok alanda barındırdığı gelişmiş teknolojiler sayesinde Daikin, ürünleri ve bakış açısıyla endüstriyel soğutma alanında öne çıkıyor. Küresel sorunların çözümüne bir katkı sunmayı hedefleyen Daikin, enerji ve çevreye dayalı hizmet çözümleriyle yeni bir değer oluşturmayı amaçlıyor.



Zanotti-Technoblock



Gıda depolama, market, soğuk zincir lojistiği alanlarında İtalya'nın önde gelen şirketlerinden biri olan Zanotti, 2016 yılında Daikin bünyesine katıldı.

Avrupa'nın hemen her ülkesinde yaygın satış ve servis ağı bulunan marka; İtalya, Birleşik Krallık ve İspanya'daki üretim tesisleriyle geniş bir coğrafyaya hizmet veriyor. Geliştirdiği sistemler ile perakende sektörünün ihtiyaçlarına yönelik cihazlar üreten ve sunduğu çözümler ile tedarik zinciri ve lojistik alanında maliyetleri düşüren Zanotti, Daikin çatısı altında büyümesini sürdürüyor.



AHT



Perakendeye yönelik ticari soğutucu ve dondurucu üretimi ve satışıyla tanınan Avusturyalı AHT Group, 881 milyon avroluk satın alma bedeliyle Daikin bünyesine katıldı.

Avrupa ticari soğutma pazarının lideri konumundaki AHT'nin satın alınması, soğuk zincirin tüm aşamalarında yer almak isteyen Daikin'i hedefine bir adım daha yaklaştırdı. "Tak ve çalıştır" tipi dolaplar konusunda lider konumundaki şirketlerden biri olan AHT, her geçen gün evrim geçiren mağaza planları ışığında yeni ürünleri aktif şekilde piyasaya sürerek pazara liderlik yapıyor.



Tewis



Soğutma sistemleri tasarımının yanı sıra kontrol ve izleme gibi alanlarda da faaliyet gösteren Tewis, son yıllarda GWP (küresel ısınma potansiyeli) düşük soğutucu akışkanlarla çalışan soğutma üniteleri üretmek için yaptığı yatırımlarla tanınıyor.

Karbondioksit kullanan ve yüksek enerji verimliliği değerlerine sahip soğutma ünitelerini hayata geçiren Tewis, özellikle İspanya ve Portekiz pazarında önemli bir konuma sahip. Küresel bazda büyümesini sürdüren Daikin, bu satın alma sayesinde endüstriyel soğutma sistemleri pazarındaki konumunu pekiştirmiş oldu.