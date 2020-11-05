Daily Telegraph: BoE ekonomiye 100 milyar sterlin destek verecek

İngiltere Merkez Bankası (Birleşik Krallık genelinde, Covid-19 pandemisine bağlı yeni kısıtlamaların uygulandığı dönemde ekonomiyi desteklemek üzere piyasaya 100 milyar sterlin verecek.

Daily Telegraph'ın haberine göre, Birleşik Krallık Maliye Bakanı Rishi Sunak, bugün yapması beklenen açıklamada, BoE'nin 100 milyar sterlinlik desteğini duyuracak ve ayrıca, ekonomik toparlanmanın, önceden düşünüldüğünden daha uzun süreceğini vurgulayacak.

Bugün başlayan ve 2 Aralık 'ta sona erecek kısıtlamalar sürecinde Birleşik Krallık ekonomisi önemli ölçüde zorlanacağı belirtilen habere göre, İngiltere Merkez Bankası (Bank of England - BoE), faiz oranlarını negatif düzeylere çekmeyecek.

The Telegraph gazetesinin haberine göre ise, İngiltere Merkez Bankası (Bank of England - BoE), faiz oranlarını negatif düzeylere çekme konusunu gündemine aldı. BoE faiz kararını bugün açıklayacak.