Daire Başkanı Duman ilçelerdeki personeli bilgilendiriyor - Son Dakika

Daire Başkanı Duman ilçelerdeki personeli bilgilendiriyor

18.04.2021 16:28
Daire Başkanı Duman ilçelerdeki personeli bilgilendiriyor, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, hafta sonu Turgutlu, Salihli ve Alaşehir ilçelerini ziyaret ederek, güvenlik personeliyle bir araya geldi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, hafta sonu Turgutlu, Salihli ve Alaşehir ilçelerini ziyaret ederek, güvenlik personeliyle bir araya geldi. Ramazan ayında uygulanan kısmi kapanma ve kısıtlamalarla ilgili bilgilendirme yapılan ziyaretlerde, maske, mesafe ve temizlik kurallarına azami derecede riayet edilmesi noktasında hatırlatmada bulunuldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, Güvenlik Şube Müdürü Selçuk Bozkurt ile birlikte Turgutlu, Salihli ve Alaşehir ilçelerini ziyaret etti. Turgutlu ziyaretinde, Irlamaz Yenileme Alanı'nda güvenlik personeliyle de bir araya gelen Daire Başkanı Duman, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ayrıca Turgutlu Irlamaz Yenileme Alanı'nda bulunan ve mevsim koşulları nedeniyle yıpranan Türk bayrağı da yenisiyle değiştirildi. Ardından Salihli ilçesine hareket edildi. Salihli ilçesinde de Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Şantiyesi'nde bulunan güvenlik personelleri ile bir araya gelindi. İlçe ziyaretleri Alaşehir ile noktalandı. Alaşehir ilçesinde de Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi'nde görev yapan güvenlik personelleri ziyaret edildi. Ziyaretlerde ramazan ayında uygulanan kısmi kapanma ve kısıtlamalarla ilgili bilgilendirme yapan Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, maske, mesafe ve temizlik kurallarına azami derecede riayet edilmesi noktasında hatırlatmada bulundu. - MANİSA

Daire Başkanı Duman ilçelerdeki personeli bilgilendiriyor
Daire Başkanı Duman ilçelerdeki personeli bilgilendiriyor
Daire Başkanı Duman ilçelerdeki personeli bilgilendiriyor
Daire Başkanı Duman ilçelerdeki personeli bilgilendiriyor
Daire Başkanı Duman ilçelerdeki personeli bilgilendiriyor
Daire Başkanı Duman ilçelerdeki personeli bilgilendiriyor
Daire Başkanı Duman ilçelerdeki personeli bilgilendiriyor

Turgutlu, Hisarcık, Alaşehir, Salihli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Daire Başkanı Duman ilçelerdeki personeli bilgilendiriyor - Son Dakika


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