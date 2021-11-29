KUVVETLİ RÜZGAR NEDENİYLE UÇAK PİSTE İNEMEDİ - Son Dakika

MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle havalimanına inemeyen yolcu uçağı Antalya'ya yönlendirildi.

Türk Hava Yolları'nın (THY) TK2552 sefer sayılı yolcu uçağı, İstanbul-Dalaman seferi için bugün saat 08.13'de İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yaptı. Muğla semalarına gelen uçak, saatteki hızı 45 kilometreyi bulan kuvvetli rüzgar nedeniyle iniş yapamayınca havada birkaç tur attı. Dalaman Havalimanı'na iniş mümkün olmayınca, uçak kule tarafından Antalya Havalimanı'na yönlendirilerek oraya iniş yaptı.

Güvenli bir şekilde piste iniş yapan uçaktaki 82 yolcunun karayoluyla Dalaman'a getirildiği öğrenildi.