Karar duruşmasında salon karışmıştı! Daltonlar davasında ceza yağdı

24.12.2025 12:09
Karar duruşmasında salon karışmıştı! Daltonlar davasında ceza yağdı
'Daltonlar' suç örgütü üyesi olduğu belirtilen 362 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, örgüt yöneticilerine 12'şer kez müebbet hapis cezası verirken, diğer sanıklar hakkında değişen oranlarda hapis cezasına hükmetti. Silivri'deki karar duruşmasında sandalyeler havada uçuşmuş, jandarma biber gazıyla müdahale etmişti.

İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda görülen duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada mütalaası sorulan savcı, önceki celselerde sundukları esas hakkındaki görüşünü tekrar ederek, suça sürüklenen çocukların da mütalaa doğrultusunda cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, 305 sanık hakkında açılan dava ile birleşen dosyalar kapsamında toplam 362 sanığın yargılandığı davada kararını açıkladı. Heyet, örgüt lideri olarak bilinen Barış Boyun ile örgüt yöneticileri Beratcan Gökdemir, Tolga Gültepe ve Bayram Demir'in de aralarında bulunduğu 34 sanığın yakalanamamış olması nedeniyle dosyalarının ayrılmasına karar verdi.

ÖRGÜT YÖNETİCİLERİNE 12'ŞER KEZ MÜEBBET

Mahkeme, örgüt yöneticilerinden Bahadır Akdağ'a 7 kez 'tasarlayarak kasten öldürme' ve 5 kez 'kasten öldürme' suçlarından 6'sı ağırlaştırılmış olmak üzere toplam 12 kez müebbet hapis cezası ile çeşitli suçlardan 701 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Zafer Boyun da aynı suçlardan 6'sı ağırlaştırılmış olmak üzere 12 kez müebbet hapis ve farklı suçlardan 681 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. 258 sanık hakkında ise 1 yıl ile 700 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezaları verildi.

RAP ŞARKICILARINA HAPİS CEZASI

Davada sanık olarak yargılanan rap şarkıcıları 'Heijan' lakaplı Doğan Tarda ile 'Muti' lakaplı Muhammet Nedim Doğan, üzerlerine atılı suçlardan beraat etti. 'CAC' lakaplı Şahan Terzioğlu ile 'BIG' lakaplı Samet Işık ise 'suç örgütüne üye olmak' ve 'suç işlemeye tahrik' suçlarından 4'er yıl 7'şer ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme heyeti, 62 sanığın beraatine, hayatını kaybeden 2 sanık hakkındaki davanın düşmesine karar verdi. Tutuklu bulunan 37 sanık adli kontrol şartıyla tahliye edilirken, 96 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi. Ayrıca 15 sanığın tutuklanmasına karar verildi.

KARAR DURUŞMASINDA SALON SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Pazartesi gerçekleştirilen duruşmada karar metninin okunmasıyla birlikte Silivri'deki duruşma salonunda kaos hakim oldu. Ağır cezaları duyan sanıklar, duruşma düzenini bozarak jandarma personeline saldırdı. Sanıkların jandarmaya sandalye fırlatması üzerine mahkeme heyeti güvenliği sağlamak adına salonu terk etti. Jandarma ekipleri, kendilerine fiziksel saldırıda bulunan sanıkları durdurmak için salon içerisinde biber gazı kullandı. Gazın etkisiyle salon tahliye edilirken, yaşanan arbede sonrası kamu malına da büyük zarar verildiği tespit edildi.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayların ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, 2025/154324 soruşturma numarasıyla yeni bir dosya açtı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada; sanıklar hakkında "Kamu Görevlisine Görevini Yaptırmamak İçin Direnme" (TCK 265) ve "Kamu Malına Zarar Verme" (TCK 152) suçlarından titiz bir soruşturma yürütüldüğü vurgulandı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • murat özdemir murat özdemir:
    Çocukların eline silah veren kahpeler tutuklanmış ne güzel haber.... 42 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
