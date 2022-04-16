Dalyan kanalının rengi çamur ve sazlık nedeniyle değişti - Son Dakika

Muğla'nın Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi'nde drenaj kanalında yapılan temizlik çalışmaları sırasında Dalyan kanalına karışan çamur ve sazlıklar, kanalın rengini değiştirdi.

Dalyan kanalına çevreden akıntılarla gelen sazlıklar ve çeşitli atıklar Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi (DALKO) personeli tarafından toplandı.

DALKO Başkanı Arif Yalılı, Dalyan'da turizm sezonunun yavaş yavaş başladığını, her yıl olduğu gibi sezon başlangıcında kanalın üst temizliğini yaptıklarını söyledi.

Yalılı, DALKO olarak ilk önce kanalın sağ, sol ve üst temizliğini yapıp daha sonra dip temizliğine geçtiklerini belirterek, "Bir hafta kadar önce kanalın Dalyan kapısından Köyceğiz gölü ağzına kadar üst temizliğini yaptık. Ama bakıyoruz ki ertesi gün yine kanalda inanılmaz derecede zirai arazilerindeki kurutma kanallarının temizliğiyle ilgili bazı kurumların temizlik yaptığını görüyoruz. Tabi ki ziraat de devam etmeli, kanallar da temizlenmeli. Ama tedbir alınarak yapılmalı." dedi.

Kanalların içindeki bütün atıkların temizledikleri alana dolduğuna işaret eden Yalılı, temizliğin kanalların önünde tedbir alınarak yapılması gerektiğini dile getirdi.

Kooperatif olarak bu güne kadar kendi imkanlarıyla ve dalgıçlarla bu çalışmaları devam ettirdiklerine değinen Yalılı, şöyle konuştu:

"Dalyan hepimizin. Dünyaya, Türkiye'ye mal olmuş bir Dalyan burası. İztuzu sahiliyle, caretta kaplumbağasıyla, kefal balığıyla... Her kurumun ilgilenmesi lazım. Bu arada da bazı üzücü şeyler yaşıyoruz. İşte efendim Dalyan kanalının sahibiymiş gibi davranıyormuşuz, tabii ki Dalyan kanalının bir tane sahibi var. Kusura bakmasın, kimse alınmasın o da Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi. Çevreci kurum da DALKO aynı zamanda. Tabii ki bu Dalyan bizim. Herkesten fazla sahip çıkmamız gerekiyor. Bu doğrultuda işimizi yapmaya devam ediyoruz."

Kanaldaki sazlıklar ve suyun renginin değişmesi dron ile kaydedildi.

Drenaj ve sulama kanallarında Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından temizlik çalışması yapıldığı, Dalyan kanalına karışan çamur ve sazlıkların buradan ulaştığı öne sürüldü.