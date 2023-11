Damat, gelin arabasının şoförünü kazara vurdu

Burdur'da düğünde gelin alma esnasında silahıyla havaya ateş açan damat, kazayla gelin arabasının şoförünü vurdu.

Olay, saat 15.20 sıralarında Burdur merkez Kışla Mahallesi 1. Sezer Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Askeriye köyünden Kışla Mahallesi'ne gelin almaya gelen erkek tarafı gelini evden çıkardığı esnada damat İsmail C. (22) eline aldığı silahla havaya ateş etmeye başladı. Silah tutukluluk yapınca tekrar kurmak isteyen İsmail C., o sırada silahın patlamasıyla kazayla gelin arabasının şoförü Halil İbrahim S.'yi (30) boynundan vurdu. Halil İbrahim S.'nin araç koltuğunda kanlar içinde yığıldığını görenlerin çığlığı üzerine vurulduğunu anlayan çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay sonrası damat İsmail C. olay yerinden uzaklaşırken, polis ekiplerinin çağırmasıyla gelerek teslim oldu.

Gelin evi önünde olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaparken, yerde çok sayıda mermi kovanı olması dikkat çekti. Hastaneye kaldırılan Halil İbrahim C., yapılan ilk müdahalenin ardından mermi çekirdeğinin boynundan girip omuriliğine zarar vermesinden dolayı ambulansla Antalya'daki özel bir hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR